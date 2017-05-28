ضبط مسجل خطر ضرب "معاق ذهنيًا" حتى وفاته بالدقهلية
ضبط مسجل خطر ضرب "معاق ذهنيًا" حتى وفاته بالدقهلية
03:13 م الأحد 28 مايو 2017
ضبط مسجل خطر
الدقهلية- رامي القناوي:
ألقى ضباط مباحث مركز نبروه، القبض على مسجل شقي خطر، بعد اعتدائه بالضرب على معاق ذهنيا بقرية تيرة، حتى وفاته.
تلقى اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من مستشفى الطوارئ بالمنصورة، بوفاة "أسامة"، 23 سنة، لا يعمل، متأثرا بإصابته بالرأس.
انتقل ضباط مباحث مركز نبروه بقيادة الرائد أحمد المهدي، رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ، وبسؤال شقيقه، اتهم المدعو "محمد"، 26 سنة، عاطل، بالاعتداء على شقيقه بالضرب، ما أدى لارتطام رأسه بالأرض وحدوث إصابته، ونقله إلى المستشفى، مؤكدا معاناة شقيقه من إعاقة ذهنية.
بالكشف جنائياً على المتهم، تبين أنه مدرج جنائياً تحت رقم 14128/ 13 متنوع، سابق اتهامه في 3 قضايا مخدرات وسرقة.
اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، لقيام المجني عليه بسبه. وجرى تحرير المحضر رقم 7185/2017 جنح المركز، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
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