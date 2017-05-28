قرية تعتمد على سياحة لدغ الثعابين في تركيا..تعرف عليها

كتبت -نرمين الجلاد:

توافد مواطنون أتراك إلى قرية "قرق بينار"، والمعروفة بقرية الثعابين بولاية بايبورت شمال شرقي تركيا؛وذلك لمشاهدة الثعابين والتأكد من أستخدامها للشفاء من عدد الأمراض وفقا لما نشرته وكالة الأناضول التركية

ويقوم بعض سكان القرية بالقبض على الثعابين التي تخرج حجورها، ويصل طول الثعبان بين 30 و50 سنتيمتر، وتوضع في عبوات بلاستيكية حتى الأسبوع الأول من يونيو؛ لتقديمها لخدمة الزوار الذين يعتقدون بفوائد لدغاتها الصحية والتى يأتي اليها السائحين للسياحة العلاجية

وأوضح "أشقين باتماز " عمدة القرية " إن الثعابين تظهر في مايو وتختفي بعد مرور 15 يوماً على ظهورها، وإن هذا النوع من الثعابين بدأ ينتشر في العديد من الولايات التركية وفي خارج البلاد أيضاً."

وتقع القرية التي يطلق عليها سكان المنطقة اسم "قرية الثعابين" عن مركز بايبورت حوالي 30 كيلو متر، ويزداد اهتمام الزوار بها مع حلول فصل الربيع من كل عام.