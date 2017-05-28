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«دفاع البرلمان» تناقش قانون المرور غدًا

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«دفاع البرلمان» تناقش قانون المرور غدًا «دفاع البرلمان» تناقش قانون المرور غدًا

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تناقش لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة كمال عامر، في اجتماع مشترك مع لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون مقدما من النائب ممدوح مقلد و60 نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، غدًا الإثنين.

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كما تناقش اللجنة في اجتماعها الثلاثاء، مشروع قانون مقدما من النائب خالد عراقي، و65 نائبًا، أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971 فى اجتماع مشترك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

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