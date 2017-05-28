98.8 مليون مشترك للمحمول و 25 مشترك للانترنت موبايل

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كشف تقرير حديث لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن وصول عدد مشتركي الهاتف المحمول 98.87 مليون خط بنهاية فبراير 2017 مقارنة بـ 94.62 مليون خط بالفترة المقابلة من العام الماضي، بمعدل نمو سنوي 4.50 %، ليصل معدل انتشار الهاتف المحمول إلى 110.61% .

ويعمل في السوق المحلي المصري 4 مشغلين للاتصالات جميعهم يقدم خدمات المحمول والتليفون الثابت والانترنت، خاصة بعد أن حصلت المصرية للاتصالات على تراخيص تقديم خدمات المحمول وحصلت شركات المحمول على تراخيص لتقديم خدمات التليفون الثابت في اكتوبر الماضي.

وبحسب التقرير فقد وصل عدد مستخدمى الإنترنت عن طريق المحمول لـ 25.33 مليون مستخدم بنهاية فبراير 2017، بتراجع نمو بلغ 1.49% على أساس سنوي، بينما بلغ عدد مستخدمي الـ "USB Modem " 3.32 مليون مستخدم بحسب مؤشرات فبراير 2017، في حين وصل عدد مستخدمى الإنترنت الأرضي "ADSL" لـ 4.37 مليون مشترك.

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ووصلت نسبة مستخدمى الإنترنت عن طريق المحمول من إجمالى مشتركى المحمول 25.62%، ويشير التوزيع النسبى لمستخدمى الإنترنت، إلى أن القاهرة تحتل المركز الأول من حيث الاستخدام بنسبة 42%، تليها الدلتا 29% والإسكندرية ومطروح 11%، والصعيد 12% ومدن القناة وسيناء والبحر الأحمر 6%.

أما بالنسبة للهاتف الثابت، فقد بلغت سعة السنترالات 18.99 مليون خط، وبلغ مشتركي الهاتف الثابت نحو 6.61 مليون مشترك بمعدل انتشار 7.26% ، إلى جانب وصول عدد السنترالات إلى 1550 سنترال على مستوى الجمهورية.