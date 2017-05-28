أسباب تأخير شركات الاتصالات حملاتهم الرمضانية .. فودافون تستعين بـ " كوبر"

التحرير

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تنتظر شركات الاتصالات شهر رمضان كل عام بفارغ الصبر حيث تحضر طوال العام حملاتها الإعلانية لهذا الشهر خصيصاً، وتستعرض كل شركة ما لديها من قوى وأفكار إبداعية وممثلين على منافسيها، وتبدء تلك الحملات في الظهور في ليلة ما قبل شهر رمضان مباشرة، إلى أن هذا العام لم تقدم شركات الاتصالات حملاتها ككل عام.

وأكدت مصادر مطلعة من شركات الاتصالات لـ«التحرير» أن سبب تأخر عرض الإعلانات يرجع إلى حادث المنيا الإرهابي والذي سقط ضحيته 28 شهيد من الأقباط، فقررت شركات الاتصالات وقف حملاتها الدعائية حداداً على الشهداء.

وكان من المقرر للحملات الانطلاق في الجمعه قبيل أول أيام رمضان، لكن مصادر بفودافون أكدت لـ«التحرير» أنها ستؤجل الحملة ليوم الأحد، بعد الإفطار، وهو نفس الموقف الذي اتخذته شركة اتصالات مصر وشركة أورنج.

وبالأمس بدأت شركة فودافون بث حملتها الإعلانية على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وهي الحملة التي جاءت تحت شعار " فرحة أول مرة"، وهو الإعلان الذي ضم نجوم كبار مثل تامر حسني وشيريني وكندا علوش وعمرو يوسف وغادة عادل ومدرب المنتخب المصري هيكتور كوبر وبعض لاعبي النادي الأهلي.

وحقق الإعلان الجديد، الذي رفضت الشركة إذاعته الجمعة، تضامنًا مع ضحايا هجوم أتوبيس المنيا، شعبية كبيرة على السوشيال ميديا.

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وعلمت «التحرير» من مصادر مطلعة أن فودافون أيضا تستعين بالنجم عمرو دياب كأحد نجوم حملتها الجديدة لكنه لن يظهر في الفترة الأولى.

واعتادت فودافون في المواسم الرمضانية الاعتماد على لمة النجوم في إعلاناتها، إذ قدمت الموسم الماضي حملة العيلة الكبيرة، والتي شارك فيها أحمد السقا، وشيرين، وأشرف عبد الباقي، وليلى علوي، ومنة شلبي، وحكيم، ودرة، وشريف منير، وإسعاد يونس، ومحمود العسيلي.

كما قدمت الموسم الرمضاني قبل الماضي حملة قوتك في عيلتك، وشارك فيها حسين فهمي، ومصطفى فهمي، ودلال عبد العزيز، وإيمي سمير غانم، وأحمد عدوية، ومحمد عدوية، وميس حمدان، ومي سليم، ومجدي عبد الغني، وهشام سليم، وخالد سليم، ويسرا.

وتنفق شركات الاتصالات ملايين الجنيهات على حملاتها الرمضانية، وبدأت تسدد بالدولار في الفترة الأخيرة لبعض النجوم الكبار.