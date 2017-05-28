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المتحدث العسكرى: مقتل 3 عناصر تكفيرية شديدة الخطورة بوسط سيناء

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المتحدث العسكرى: مقتل 3 عناصر تكفيرية شديدة الخطورة بوسط سيناء المتحدث العسكرى: مقتل 3 عناصر تكفيرية شديدة الخطورة بوسط سيناء

التحرير

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قال المتحدث العسكرى باسم القوات المسلحة إن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميدانى تمكنت بعد توفر معلومات مؤكدة من القضاء على 3 أفراد من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة وذلك قبل تنفيذهم أعمالا عدائية ضد قوات التأمين، وضبط آخر وبحوزته مبالغ مالية كبيرة كانت فى طريقها لدعم العناصر الإرهابية. 

وأضاف أن قوات الجيش الثالث الميدانى تواصل توجيه ضرباتها القاصمة للبؤر الإرهابية والإجرامية بوسط سيناء للقضاء عليها.

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يأتى ذلك استمرارا لجهود القوات المسلحة فى مداهمة وتمشيط مناطق مكافحة النشاط الإرهابى وملاحقة العناصر التكفيرية والإجرامية.

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التحرير

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