ألفاظ خارجة ومشاهد غير لائقة.. 5 مسلسلات تجاوزت الخطوط الحمراء في رمضان

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عادة ما يراعي الفنانون ومخرجو الأعمال الدرامية في رمضان أن تتناسب مع آداب الشهر الكريم على ألا تجرح حياء وصيام المشاهدين، ولكن أحيانًا قد تخرج بعض المشاهد عن السياق، عن قصد أو دون قصد، لتثير غضب وانتقاد الكثيرين. ونستعرض فيما يلي مجموعة من المسلسلات التي أثارت جدلًا في أولى حلقاتها، وتجاوز بعضها "الخطوط الحمراء"..

1- الحرباية

جدلًا واسعًا أثارته الفنانتين دينا وهيفاء وهبي بعد عرض أولى حلقات مسلسلهما "الحرباية"، حيث احتوت الحلقة الأولى على بعض المشاهد التي اعتبرها الجمهور غير لائقة، وظهرت الفنانتان في بعض المشاهد بملابس مثيرة لافتة للأنظار، وطال الانتقاد كذلك مخرجة المسلسل "مريم الأحمدي" لعدم مراعاتها لآداب شهر رمضان وعدم انتباهها لشكل الفنانتين أثناء التصوير.

2- هذا المساء

تصنيف مسلسل "هذا المساء" بـ"+18"، من بطولة الفنان "محمد فراج"، أثار تساؤلات كثيرة حول محتواه، حيث توقع بعض المشاهدين احتوائه على مشاهد غير لائقة، ومع ذلك صدم الفنان محمد فراج في نهاية الحلقة الأولى من المسلسل جمهوره بمشهد يتناول فيه الحشيش مع صديقه ويشربان الخمر.

3- عفاريت عدلي علام

رغم أنه فنانًا كوميديًا؛ فإن الفنان محمد ثروت أثار غضب وانتقاد الكثيرين له عقب أولى حلقات مسلسل "عدلي علام"، من بطولة الزعيم عادل إمام، حيث فوجىء الجمهور بمشاهد غير لائقة للفنان محمد ثروت مع زوجته، وهو ما لم يلق إعجاب الكثيرين.

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4- الحلال

كعادتها في إثارة الجدل بإطلالاتها غير الموفقة أحيانًا في رمضان، ظهرت الفنانة "سمية الخشاب" في أول حلقة من مسلسلها "الحلال" ترتدي "فوطة"، داخل حمام بلدي مخصص للسيدات، وهو ما أثار جدلًا كبيرًا لظهورها بهذا الشكل في رمضان.

5- خلصانة بشياكة

مسلسل "خلصانة بشياكة" للفنان أحمد مكي، حمل هو الآخر تصنيف ""+18"، على الرغم من أنه كوميدي، ولكن بعد عرض الحلقة الأولى للمسلسل تبين السر وراء هذا التصنيف، وهو وجود بعض الألفاظ والتعبيرات الخادشة للحياء.