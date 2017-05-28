الشرطة تودع مُسنة رفض أبنائها إقامتها معهم بإحدى دور الرعاية

كتب - فتحي عمر وسامح غيث:

أودع قسم شرطة المقطم سيدة مسنة، إحدى دور الرعاية بدائرة القسم، بعدما لجأت إليهم تستغيث من إهمال أبنائها ورفضهم إقامتها معهم.

كانت "خديجة.ر"، 67 سنة، ربة منزل، حضرت لقسم شرطة المقطم، مستقلة بكرسيها المتحرك، حضرت لتشكو في بلاغ رسمي من إهمال أبنائها وتركها وحيدة بمفردها ورفضهم إقامتها معهم وهى في أشد الحاجة للرعاية، وتحتاج لمن يرعاها في أوقات تناولها للأدوية الخاصة بها؛ إضافة إلى معاش الضئيل الذي يكاد يكفي شراء جزء صغير من الأدوية وتحتاج لشراء باقي الأدوية.

قامت وحدة حقوق الإنسان بالقسم، بالتنسيق مع جميع دور رعاية المسنين بدائرة القسم، إلى أن تم توفير مكان للسيدة بإحدى دور الرعاية، ورحبت السيدة بإقامتها بالدار وقدمت الشكر لضباط القسم.

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، بالاهتمام بالبلاغات ذات البعد الإنساني، وفي إطار الدور المجتمعي لوزارة الداخلية والذي يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور من خلال تعظيم الخدمات الإنسانية والاجتماعية وتذليل كافة العقبات التي تواجه المواطنين في تقديمهم للبلاغات.