بالصور.. محافظ السويس يكرم أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية

السويس ـ حسام الدين أحمد:

كرّم اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، اليوم الأحد، أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية في السويس، ومنحهم شهادات تقدير وميدالية المحافظة، لتفوقهم على مستوى مدارس المحافظة.

وهنأ اللواء أحمد حامد، الأوائل وأولياء أمورهم، للتفوق في الامتحانات، وطالبهم بالاستمرار في التفوق والحصول على الدرجات النهائية والالتحاق بكليات القمة في المستقبل القريب.

كما كرم المحافظ، عيوشه محمد، مدير إدارة جنوب لتفوق مدارس الإدارة في النتيجة ونسبة النجاح على مستوى مدارس السويس.

واعتمد اللواء أحمد حامد، نتيجتي الشهادتين الابتدائية والإعدادية، بنسبة نجاح 90.7 % في الشهادة الابتدائية، و74.8% بالشهادة الإعدادية.

حصلت على المركز الأول بالشهادة الابتدائية، التلميذة ندى طارق محمد زكريا، مدرسة اللغات الإسلامية، بمجموع 300 درجة، والمركز الثاني تلميذتان بمجموع 299.80 درجة، وهما ضحى محمد جابر زكي علي، مدرسة صفية زغلول، وأسيل محمد سمير حسين، وفي المركز الثالث ميار منصف فاروق محمد، مدرسة الإمام الشافعي بمجموع 299.75، والمركز الرابع داليا فرج أحمد عبد الله، مدرسة إيمان حجو، بمجموع 299.68.