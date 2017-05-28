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بالصور.. ربان أكبر سفينة حاويات بالعالم: قناة السويس الجديدة خطوة على الطريق الصحيح

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مصراوي Masrawy

بالصور.. ربان أكبر سفينة حاويات بالعالم: قناة السويس الجديدة خطوة على الطريق الصحيح

03:00 م الأحد 28 مايو 2017

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الإسماعيلية_انجي هيبة:

صعد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، وبرفقته الفريق أسامة ربيع، نائب رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، على ظهر سفينة الحاويات الدانماركية العملاقة Madrid Maersk، في أول رحلة لها عبر قناة السويس الجديدة، قادمة من ماليزيا ومتجهة شمالاً إلى إسبانيا.

وتطبيقاً للبروتوكول المتبع، أهدى الفريق مميش، ربان السفينة نيلز بيتر لارسن، درع قناة السويس، بمناسبة عبور السفينة لأول مرة في قناة السويس، كما قدم الفريق أسامة ربيع باقة ورد لربان السفينة، لتهنئته بالعبور الأول للسفينة.

والسفينة Madrid Maersk هي أكبر سفينة حاويات في العالم، يبلغ طولها 399 متراً وعرضها 59 متراً، وتبلغ حمولتها 219 ألف طن بغاطس 16.3 متر، وتستطيع حمل أكثر من 20 ألف حاوية، بزيادة 416 حاوية عن السفينة Mol Triumph، التي كانت تحتل المركز الأول عالمياً حتى عبور هذه السفينة.

وأعرب الفريق مميش عن سعادته بعبور السفينة العملاقة، التي تؤكد جاهزية قناة السويس لاستقبال أكبر سفن الأسطول التجاري العالمي، الذي يتواكب مع أعمال التطوير المستمرة للمجرى الملاحي، ولجميع إمكانات الهيئة من آلات ومعدات.

ومن جانبه، أشاد الكابتن نيلز بيتر لارسن، بأداء وكفاءة مرشدين هيئة قناة السويس، وتعاونهم الرائع مع طاقم السفينة لضمان عبور السفينة بأمان في القناة.

وأضاف أن القناة الجديدة حققت مكاسب كثيرة لشركات الملاحة العالمية، بتقليل زمن الانتظار وزمن العبور بقدر كبير، مختتما: "مشروع القناة الجديدة خطوة صائبة على الطريق الصحيح".

ولفت الفريق مميش إلى أن الزيادة الحالية التي تشهدها قناة السويس في العائدات وأعداد وحمولات السفن العابرة، تؤكد بُعد نظر القيادة السياسية في سرعة إنجاز قناة السويس الجديدة.

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