نتنياهو يعقد اجتماعا لحكومته قرب حائط البراق

تل أبيب - (د ب أ):

عقدت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو اجتماعها الأسبوعي اليوم الأحد قرب حائط البراق (الحائط الغربي) بالمدينة القديمة بالقدس وليس مقر الكنيست الموجود على بعد أقل من خمسة كيلومترات.

وخلال الاجتماع قال نتنياهو :"بمناسبة إحياء الذكرى الخمسين لإعادة توحيد القدس, نعقد جلسة الحكومة الأسبوعية في أنفاق (حائط المبكى).. الشعب اليهودي عاد إلى وطنه وأقام فيه دولته وهو يبني عاصمته الموحدة".

وكانت إسرائيل سيطرت على الضفة الغربية والقدس الشرقية من الأردن، إضافة إلى مناطقة أخرى، خلال حرب عام 1967 .

وأعلن نتنياهو زيادة المخصصات لإنجاز مشروعات لتطوير القدس من بينها "إقامة قطار هوائي يمتد من محيط محطة القطار القديمة إلى باب المغاربة".