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الرئيس الجزائري ينهي مهام وزير السياحة بعد ثلاثة أيام من تعيينه

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مصراوي Masrawy

الرئيس الجزائري ينهي مهام وزير السياحة بعد ثلاثة أيام من تعيينه

02:47 م الأحد 28 مايو 2017

الرئيس الجزائري ينهي مهام وزير السياحة بعد ثلاثة أيام من تعيينه

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

الجزائر – (أ ش أ):

أنهى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اليوم الأحد مهام وزير السياحة والصناعات التقليدية مسعود بن عقون بعد ثلاثة أيام من تعيينه.

وذكرت الرئاسة الجزائرية - في بيان لها اليوم -أنه "وفقا لأحكام المادة 93 من الدستور وباقتراح من رئيس عبد المجيد تبون قام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم بإنهاء مهام وزير السياحة والصناعات التقليدية مسعود بن عقون".

ولم تذكر الرئاسة الجزائرية أسباب انهاء مهام الوزير المذكور.

كان الرئيس بوتفليقة قد أصدر قرارا بتعيين وزير السياحة والصناعات التقليدية مسعود بن عقون مساء الخميس الماضي ضمن تغيير وزاري جاء على إثر تشكيل المجلس الوطني الشعبي (الغرفة السفلى للبرلمان) المنبثق من الانتخابات التشريعية التي جرت في الرابع من مايو الجاري.

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