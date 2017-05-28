ليبيون يتوافدون على معبر راس جدير الحدودي مع تونس مع تصاعد العنف المسلح

تونس - (د ب أ):

ارتفع عدد الليبيين الوافدين على معبر راس جدير الحدودي مع تونس في أعقاب تصاعد العنف المسلح في ليبيا.

ويشهد معبر راس جدير منذ الليلة الماضية توافدا من العائلات الليبية ، بحسب ما ذكرت الإذاعة التونسية.

ويشهد المعبر الرئيسي بين البلدين حالة ازدحام وطوابير من السيارات الليبية.

في المقابل، يتواصل غلق معبر ذهيبة وازن في ولاية تطاوين في الجنوب من قبل الجانب الليبي بسبب الاحتجاجات الاجتماعية العنيفة التي شهدتها الولاية الأسبوع الماضي.

وتشهد ليبيا نزاعا مسلحا ترافق مع بدء شهر رمضان بين قوات موالية لحكومة الوفاق الوطني وأخرى موالية لحكومة الإنقاذ.

كما تشهد ليبيا أوضاعا اجتماعية صعبة بسبب النقص الحاد في السيولة وارتفاع الأسعار.