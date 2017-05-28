البحرية التونسية تنقذ أكثر من 120 مهاجرا عالقين في البحر

تونس - (د ب أ):

أنقذت البحرية التونسية أكثر من 120 مهاجرا من الغرق بعد تعطل مركبهم في المياه الإقليمية التونسية قبالة سواحل مدينة جرجيس في الجنوب.

وأفاد الفرع الجهوي للهلال الأحمر التونسي بولاية مدنين بأن وحدات من جيش البحر أنقذت مساء أمس السبت 126 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة من بينهم 48 امرأة وثلاثة رضع بالإضافة إلى جثة لامرأة، ومن بين النساء سبع حوامل توفيت إحداهن.

وأشار إلى أنه ضبط قارب مطاطي كان على متنه المهاجرون في سواحل جرجيس وكانوا يعتزمون التوجه إلى السواحل الإيطالية بعد ان تعطل القارب في عرض البحر وحال دون ذلك.

وقال رئيس فرع الهلال الأحمر منجي سليم لوكالة الأنباء التونسية إن المهاجرين غادروا منذ ثلاثة أيام سبراطة الليبية وقد وجدتهم البحرية التونسية في حالة صحية متدهورة بعد نفاد مؤونهم.

وأضاف سليم أنه سجري نقل المهاجرين من ميناء جرجيس إلى مراكز إيواء تتولى هياكل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة النظر فيها، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن كل حالة.