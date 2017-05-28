بالصور.. سعودي يتبرع بكليته لطفلة لا يعرفها مريضة بالفشل الكلوي

كتب - هشام عواض:

عانت طفلة سعودية من مرض الفشل الكلوي، مما دفعها للاستغاثة بمتبرع لإنقاذ حياتها، والتي عاشت لسنوات مع المرض.

وقرر الشاب السعودي إبراهيم العنزي، التبرع بإحدى كليتيه، لإنهاء معاناة الطفلة رتيم العتيبي لتتمكن من العيش بصورة طبيعية بعد معاناة مع المرض، بحسب موقع "العربية".

وأعرب "العنزي"، بعد نجاح العملية، عن سعادته بإنهاء معاناة نفس بشرية، عانت كثيرًا جراء غسيل الكلى، خاصة أن الطفلة رتيم ما زالت في بداية مشوار حياتها.

وكان قد أطلق رواد موقع التواصل الاجتماعي هاشتاج تحت اسم #الطفلة_رتيم_العتيبي_محتاجة_لمتبرع، فما كان من الشاب إبراهيم إلا أن تقدم للتبرع بكليته.

وبعد إجراء الفحوص اللازمة والتأكد من المطابقة أُجريت، الثلاثاء، عملية نقل الكلية بمستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض بنجاح تام.

وبادر رواد موقع "تويتر" إلى شكر العنزي على موقفه الإنساني وإنقاذ نفس عبر التبرع لها بكليته. وهو لا يعرفها شخصيًا، أو يعرفها من قبل.