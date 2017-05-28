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"ماسبيرو" يضع تنويهات تحذيرية على شاشاته للمشاهد الحادة بالمسلسلات- صور

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مصراوي Masrawy

"ماسبيرو" يضع تنويهات تحذيرية على شاشاته للمشاهد الحادة بالمسلسلات- صور

02:50 م الأحد 28 مايو 2017

كتبت- ندى شريف:

وضعت الهيئة الوطنية للإعلام على شاشاتها، تنويهات تحذيرية للأسرة المصرية بشأن المشاهد التي تحوي لقطات عنف أو عبارات حادة بالمسلسلات المعروضة على قنوات التليفزيون خلال شهر رمضان.

وقالت الهيئة في بيان لها- أن ذلك يأتي انطلاقا من حرصها على تقاليد وعادات المجتمع المصري، وحفاظا على صغار السن بالأسرة، وتجنبًا لعدم تشويه أي عمل فني بحذف مشاهد يتطلبها سياق أحداث العمل.

وأضافت الهيئة: "جاء ذلك بعد توجيهاتنا بوضع هذه التنويهات بالتصنيفات العمرية، حيث قامت الرقابة بالهيئة بمشاهده كافة الأعمال الفنية المعروضة، والتي على ضوئها تم تصنيف هذه التنويهات بالمسلسلات المعروضة على الشاشة".

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مصراوي Masrawy

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