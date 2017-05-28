مجلس الوزراء ينعي الإعلامية صفاء حجازي



كتب- محمد غايات:

نعى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، صفاء حجازي- الرئيس السابق لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، التي وافتها المنية اليوم الأحد.

وتقدم رئيس الوزراء بخالص التعازي إلى ذوي الفقيدة، وأسرة الإعلام المصري، معرباً عن تقديره لما قدمته من مضمون هادف خلال مسيرتها الإعلامية، ومابذلته من جهد مخلص خلال إدارتها لصرح اتحاد الاذاعة والتلفزيون.

وشُيع جثمان الإعلامية الراحلة صفاء حجازي، بحضور عدد من الإعلامين والعاملين بماسبيرو. وأدى الحضور، صلاة الجنازة عليها، عقب صلاة الظهر، اليوم الأحد، ومن ثم التوجه إلى المنصورة لبدء مراسم الدفن في مسقط رأسها.

وحضر صلاة الجنازة العديد من الإعلاميين والقيادات بماسبيرو، بينهم رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين، ووكيل أول وزارة الإعلام إبراهيم العراقي، ورئيس التلفزيون مجدي لاشين، ورئيس الإذاعة المصرية نادية مبروك، وماهر عبدالعزيز رئيس شركة راديو مصر، وحمدي منير العضو المنتدب بالنايل سات، وعمر الشناوي رئيس قناة الأخبار، ولمياء محمود رئيس صوت العرب. ​

وتصدر خبر وفاة رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق الإعلامية صفاء حجازي، التي وافتها المنية صباح اليوم، النشرات الإخبارية بقطاع الأخبار بالتليفزيون المصري، متضمنا ما قدمته للإعلام المصري، فضلا عن بث مباشر لإذاعة صلاة الجنازة من مسجد السيدة نفسية.

يذكر أن صفاء حجازي، هي أول سيدة تترأس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وتم تلقيبها بـ"المرأة الحديدية"، وقد توفيت صباح اليوم، بعد صراع مع المرض.