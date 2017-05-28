مصدر: ضبط متهم ثانٍ بواقعة "طفل أكتوبر
مصدر: ضبط متهم ثانٍ بواقعة "طفل أكتوبر
02:49 م الأحد 28 مايو 2017
طفل أكتوبر
كتب - محمد شعبان:
قال مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأحد، إنه تم ضبط متهم ثان ثبُت تورطه في إصابة الطفل يوسف سامح (14 عامًا)، والطالبة دعاء (22 عامًا) بميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر.
وأضاف المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن مأمورية بقيادة العقيد عمرو البرعي، مفتش مباحث قطاع أكتوبر، ووكيله المقدم محمد أبو القاسم، تمكنت من ضبط "خال العريس" داخل إحدى الشقق بمدينة 6 أكتوبر.
وأشار المصدر، إلى أن المتهم يخضع لمناقشة من قبل رجال المباحث بقيادة اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة.
وأكد المصدر، أن قوات الأمن بالتنسيق مع الأمن العام تلاحق ضابط شرطة برتبة نقيب بإدارة البحث الجنائي بالفيوم يدعى "طاهر م. أ."، و"خالد أ. ع."، طالب بكلية الحقوق، نجل عضو بمجلس النواب؛ لتورطهما في الواقعة.
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