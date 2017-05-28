تجديد حبس "عريس أكتوبر" في إصابة الطفل يوسف بميدان الحصري 15 يومًا

كتب -صابر المحلاوي:

جدد قاضي المعارضات حبس "عريس" أكتوبر 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه وصديقيه وخاله بإطلاق أعيرة نارية في حفل خطوبته، مما أسفر عن إصابة الطفل يوسف العربي، وطالبة بطلقات نارية، اثناء توقفهما بميدان الحصري .

كانت وجهت النيابة تحت إشراف المستشار أحمد الأبريق المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر للمتهم تهمتي الإصابة الخطأ وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدن ترخيص فيما تجري الأن نيابة اكتوبر أول برئاسة المستشار محمد يسري التحقيق مع متهم جديد في الواقعة عقب إلقاء مباحث الجيزة القبض عليه.

وكانت نجحت أجهزة الأمن بالجيزة بإشراف اللواء هشام العراقي مدير الأمن في كشف ملابسات واقعة إصابة الطالب يوسف سامح العربي بطلق ناري بالرأس حال تواجده بميدان الحصري بدائرة قسم شرطة أكتوبر، وكذا إصابة الطالبة دعاء محمد قاعود 22 سنة حال تواجدها في نفس التوقيت بالقرب من مكان الواقعة.

حيث أشارت التحريات التي أجريت برئاسة اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث واللواء محمد عبد التواب مدير المباحث الجنائية أنه من خلال جمع المعلومات إلى قيام بعض الأشخاص وفى توقيت متزامن للحادث بإطلاق أعيرة نارية أثناء حفل خطوبة أعلى سطح أحد العقارات بدائرة القسم بمنطقة متاخمة لمكان الحادث، خاص بالمدعو (زياد .م . ف)، 22 سنة طالب بطلية التجارة ومقيم بدائرة مركز طامية – الفيوم.

وباستكمال الفحص وإجراء معاينة لمحيط العقار محل الحفل عثر فريق البحث بقيادة العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر على عدد من أظرف الطلقات الفارغة لبندقية آلية عيار 7,62×39 حيث أمكن التوصل إلى بعض الشهود والذين أكدوا ما جاء بالتحريات حول إقامة الحفل فى توقيت معاصر لتوقيت إصابة المذكورين وقيام بعض الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية ابتهاجا بحفل الخطوبة.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت مأمورية توجهت إلى الفيوم برئاسة المقدم مجدي موسي رئيس مباحث أكتوبر أول والرائدين عصام نصير وأحمد عصام شلتوت معاونا مباحث أكتوبر أول من ضبط العريس (زياد.م.)، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بقيامه وشخصين آخرين بإطلاق الأعيرة النارية من بنادق آلية كانت بحوزتهم أثناء الحفل المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه وضبط وإحضار الآخرين.