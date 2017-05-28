مصر للطيران: الأسواق الحرة حققت فائضًا 100 مليون جنيه حتى أبريل الماضي

كتب- طه عبيد:

قال رضا متولي، رئيس شركة مصر للطيران للسياحة والأسواق الحرة، إن المؤشرات تشير إلى تحقيق فائض يصل إلى 100 مليون جنيه حتي نهاية أبريل 2017، لافتًا إلى أنهم يستهدفون تحقيق 120 مليون جنيه صافي أرباح بنهاية العام المالي في 30/6/2017، وبزيادة عن المخطط حوالي 300 %.

وأضاف متولي- في بيان له اليوم الأحد- "فيما يخص قطاع الأسواق الحرة خلال الفترة القادمة فمن المخطط في موازنة العام المالي 2017/2018 افتتاح فرع الأسواق الحرة لمصرللطيران في مطار العاصمة الإدارية الجديدة، ومطار سفكنس مع بداية تشغيلهم".

وتابع رضا متولي: "يتم قريبًا استلام معرض الأسواق الحرة بصالة الوصول بمبني الركاب رقم 2 بمساحة حوالي 500 م2، ليتم تجهيزه للافتتاح علمًا بأن وحدات العرض تم تصنيعها بشركة مصر للطيران للصناعات المكملة".

كما يتم الانتهاء من أعمال تجهيز المعرض الثاني بصالة السفر بمني الركاب رقم 2 بمساحة حوالي 450م 2، والذي يتم تجهيزه وفقا لأعلى مستويات الجودة، ومن المنتظر أن يتم افتتاحه بعد الانتهاء من افتتاح معرض الوصول وهناك العديد من المفاجأت بمناسبة الافتتاح.

وأكد رضا متولي، أنه جاري تنفيذ خطة تطوير مخازن الأسواق الحرة، وتم الاستلام الفعلي للمخزن الفرعي بعد التطوير وتحويله لمخزن مبرد بالكامل لحفظ المنتجات، وجاري العمل بتطوير مخزن كسفريت ومخزن شرم الشيخ ومخزن الإيداع بالاسكندرية، كذلك اتخاذ إجراءات شراء عربات مبردة لنقل المأكولات بين المخازن ومعارض البيع.

كما تم البدء في إجراءات وتحديث نظام IT المطبق بالأسواق الحرة منذ مايزيد عن 30 عامًا، حيث سيتم الاستعانة بأحدث الأنظمة المطبقة في نشاط الأسواق الحرة عالميًا، الأمر الذي سيعد نقلة نوعية في نشاط الأسواق الحرة، وكذلك القضاء علي العديد من المشكلات.

وفيما يخص قطاع السياحة فانه جاري تطوير مكتب قصر النيل الخاص بالكرنك للسياحة، والذي اوشك علي الانتهاء وتم التعاقد مع مجموعة من الفنادق بمكة الكرمة والمدينة المنورة ضمن الاستعدادات لموسم حج 1438.