التعليم تنتهي من الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة وتنفي تغيير الجدول
التعليم تنتهي من الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة وتنفي تغيير الجدول
02:25 م الأحد 28 مايو 2017
وزارة التربية والتعليم
كتبت- ياسمين محمد:
أكد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن الامتحانات ستبدأ يوم الأحد القادم الموافق 4/6/2017، مشيرًا إلى أن عدد المتقدمين لأداء الامتحان "589388" طالبًا، وعدد لجان الثانوية العامة "1634" لجنة على مستوى الجمهورية.
وأضاف حجازي- في بيان له اليوم الأحد- أنه تم الانتهاء من الاستعدادات النهائية للامتحانات، حيث سلمت المحافظات الصنايق الخاصة بنقل كراسات الامتحان من الجهة التى تقوم بطباعة الأسئلة، إلى مراكز توزيع الأسئلة فى المديريات التعليمية بالمحافظات.
كما شدد حجازي على انضباط لجان الامتحان، وعدم محاولة الغش بأى شكل من الأشكال؛ تجنبًا للمساءلة القانونية.
وأكدت الوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة نهائيًا لكل ما نُشر مؤخرًا بشأن تغيير جدول امتحانات الثانوية العامة، وأن كل ما نشر بخصوص هذا الموضوع مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
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