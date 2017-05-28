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عبدالحفيظ: ندرس الوداد بشكل جيد.. والمقاصة خصم قوي

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عبدالحفيظ: ندرس الوداد بشكل جيد.. والمقاصة خصم قوي عبدالحفيظ: ندرس الوداد بشكل جيد.. والمقاصة خصم قوي

التحرير

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قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني للفريق الأول، بقيادة حسام البدري، حصل على بعض الشرائط الخاصة بمباراتي فريق الوداد المغربي بالجولتين الماضيتين بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد مدير الكرة بالأهلي أن الجهاز الفني سيبدأ في دراسة فريق الوداد المغربي، عقب لقاء المقاصة المقرر له غدًا الاثنين، ضمن الجولة الـ30 بمسابقة الدوري الممتاز.

وأوضح عبد الحفيظ، أن الجهاز الفني سيقوم بدراسة فريق الوداد بشكل جيد؛ استعدادًا لمباراة الفريقين بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري الأبطال، المقرر لها 4 يونيو المقبل، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني يركز حاليا في لقاء المقاصة، وعقب نهايتها سيبدأ التركيز بكل قوة في لقاء الوداد.

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كما أشاد عبدالحفيظ بمباراة المقاصة غدًا، معتبراُ أن المواجهة ستكون أمام خصم قوي وفريق مميز قدم مباريات في غاية القوة خلال الموسم الجاري، ويملك عناصر مميزة في كل المراكز إلى جانب جهاز فني محترم.

وأشار مدير الكرة بالأهلي إلى أن وجود حالة تركيز شديدة بين اللاعبين والجهاز الفني؛ لتقديم عرض قوي والظهور بصورة طيبة خلال المباراة التي يسعى الفريق إلى الفوز بها؛ لحسم لقب بطولة الدوري الممتاز رسميا.

واختتم سيد عبد الحفيظ أن الفريق لديه طموحات كبيرة في الاستمرار بتقديم عروض قوية بعدما حقق الفوز على القطن الكاميروني في الجولة الثانية بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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