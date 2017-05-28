مران خاص للمستبعدين من لقاء الأهلي والمقاصة

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يؤدي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذين لم تشملهم قائمة الفريق لمواجهة مصر للمقاصة، مرانهم بشكل طبيعي في العاشرة مساء اليوم، الأحد، على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

ومن المقرر أن يشارك في المران؛ مسعد عوض وباسم علي، وحسين السيد، وعمرو بركات، وأحمد حمودي وحسام عاشور، بالإضافة إلى الثنائي المصاب مروان محسن وعبدالله السعيد، اللذان يؤديان تدريبات تأهيلية.

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والجدير بالذكر أن الأهلي يلعب مع مصر للمقاصة في العاشرة مساء غد، الاثنين على ملعب الجيش بالسويس، ضمن مباريات الجولة الـ30 بمسابقة الدوري الممتاز.