إحالة دعوى إغلاق المواقع الشيعية بمصر لهيئة المفوضين

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم الأحد، إحالة الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، التي تطالب بإغلاق ووقف بث جميع المواقع الشيعية بصفة عامة، وموقع النفيس بصفة خاصة، لهيئة المفوضين.

اختصمت الدعوى رقم 1965 لسنة 71 ق، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، والداعية الشيعي أحمد راسم صاحب موقع النفيس الإخباري، حيث قالت إنه من غير المعقول ولا المقبول أن يكون هناك موقع يروج للشيعة ويتخذ منبرا إعلاميا له في مصر، فمصر دولة إسلامية والدستور حدد الشريعة الإسلامية مصدرا للتشريع، واعترف بالديانتين السماويين المسيحية واليهودية فقط، ويعد موقع النفيس أحد المواقع الإخبارية التي تحرض دائما ضد المملكة العربية الإسلامية والأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، ويكتب فيه أحمد راسم النفيس مقالات ويهاجم فيه أهل السنة والسعودية ويدعو للتشيّع.

وأضافت أنه من المعروف أن مصر دولة وسطية والأزهر قبلتها ولا ملاذ آخر لنا، خاصة أن الشيعة يحجون في أماكن أخرى غير مكة، وكذلك من المعروف أن هذه المواقع لا تمت للإسلام بصلة، ويتعين وقف بثها لأنها عبارة عن مواقع ممولة من الخارج ولها دور محدد تحاول أن تصل إليه، وعلى ذلك لا يجوز السكوت على هذه المواقع، وأن مخابرات دول معادية تقف وراء هذه المواقع التي تحرض على التشيع في مصر، وتسعى للتحريض ضد الإسلام، وتحاول ضرب ديننا الإسلامي بكل الطرق، وأن المواقع الشيعية أو التي يقودها قيادات شيعية تخدم مصالح إيران، وتبث مضامين إعلامية تتضمن هجوما على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم.