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نائبة تُطالب بوقف برنامج "رامز تحت الأرض" وتتهمه بالإساءة لمصر

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مصراوي Masrawy

نائبة تُطالب بوقف برنامج "رامز تحت الأرض" وتتهمه بالإساءة لمصر

02:07 م الأحد 28 مايو 2017

برنامج رامز تحت الأرض

كتب- أحمد علي:

عبرت سعاد المصري، عضو مجلس النواب، عن غضبها واستيائها من بعض البرامج التي يتم عرضها على الفضائيات المصرية خلال شهر رمضان الكريم.

وقالت "المصري"، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد: "أغلب هذه البرامج رغم أنه تم عرض الحلقات الأولى، إلا أنها تحمل إساءة كبيرة لمصر وتظهرها بمظهر العنف والعشوائية وكأن ليس بها سوى الفقر والعشوائيات".

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن بعض البرامج، من بينها "رامز تحت الأرض" وظهور الفنانين بمظهر غير لائق، يعمل على تغير الصورة الذهنية التي يرسمها لهم الجمهور، وتؤدى إلى افتقاد القدوة.

وأكدت أن البرنامج يحمل إساءة لكل الفنانين المشاركين فيه، مشيرة إلى أن الفن رسالة سامية لها هدف ورسالة، ولابد من وقف عرض هذا البرنامج.

وقالت: "البرامج تخرج عن مضمونها وتتجه للبحث عن المال فقط، وبالتالي يفتقد الفنان دورة كقدوة للشباب والمجتمع، مشيرة إلى أن ظهور فنان بحجم محمود حميدة له تاريخ فني كبير "بشكل غير لائق" يسئ لكل الفنانين المصريين".

وطالبت سعاد المصري، المسئولين عن الإعلام بالدولة والحكومة باتخاذ موقف جاد وحاسم من تلك الأعمال التي تحمل ألفاظ خارجة وإيحاءات وإشارات وشتائم وسب، فضلا عن الأعمال الدرامية التي تجسد العنف والعشوائية.

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