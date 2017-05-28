نائبة تطالب الحكومة بوقف عرض برامج المقالب في رمضان

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أبدت النائبة سعاد المصرى، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، استياءها من بعض البرامج التى يتم عرضها على الفضائيات خلال شهر رمضان، وفى مقدمتها برنامج "رامز تحت الأرض"، لافتة إلى أن بعضها يحمل إساءة كبيرة لمصر، ويظهرها بمظهر العنف والعشوائية، وكأن مصر ليس بها سوى الفقر والعشوائيات.

وقالت المصرى، فى تصريح لها اليوم، الأحد، إن برامج "رامز تحت الأرض" وظهور الفنانين بمظهر غير لائق، يغير الصورة الذهنية التى يرسمها لهم الجمهور، ويؤدى لافتقاد القدوة، ويحمل إساءة لكل الفنانين المشاركين، مشيرة إلى أن الفن رسالة سامية وبالتالى فهى تخرج عن مضمونها وتتجه للبحث عن المال فقط، ويفتقد الفنان دورة كقدوة للشباب والمجتمع.

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وطالبت عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الحكومة باتخاذ موقف جاد وحاسم من تلك الأعمال التى تعرض على المشاهد، خاصة فى شهر رمضان، ونظرا لوجود ألفاظ خارجة وإيحاءات وإشارات وشتائم وسب عبر الحلقات الأولى من برنامج رامز تحت الأرض، وأيضا بعض الأعمال الدرامية التى تجسد العنف والعشوائية على أنها أهم سمة من سمات الشعب المصرى.