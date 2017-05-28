أخبار عاجلة

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباراة الداخلية 3 - 4 الزمالك ضمن مباريات الأسبوع الـ30 من الدوري -
وزيرة التضامن: صرف تعويضات ضحايا ومصابي حادث المنيا الثلاثاء المقبل -
سالم عبدالجليل يوجه رسالة للبابا تواضروس بعد إيقاف الأنبا مكاري -
10 تصريحات × 24 ساعة -
العرب اليوم: مظاهرات فى تل أبيب وتنظيم أنصار الشريعة يحِل نفسه -
أهداف مباراة بنفيكا 2 - 1 فيتوريا جيماريش في نهائي كأس البرتغال -
ستاد مصر: لقاء مع بنيامين أشامبونج - لاعب فريق الداخلية عقب الهزيمة من الزمالك -
الشرطة البريطانية تعتقل شخصين آخرين على صلة بتفجير مانشستر -
رئيس المقاصة يعلن عن موقف أنطوي بعد انتهاء إعارته -
عبدالله السعيد يبدأ الجري حول الملعب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

نائبة تطالب الحكومة بوقف عرض برامج المقالب في رمضان

Google+ Print
نائبة تطالب الحكومة بوقف عرض برامج المقالب في رمضان نائبة تطالب الحكومة بوقف عرض برامج المقالب في رمضان

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أبدت النائبة سعاد المصرى، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، استياءها من بعض البرامج التى يتم عرضها على الفضائيات خلال شهر رمضان، وفى مقدمتها برنامج "رامز تحت الأرض"، لافتة إلى أن بعضها يحمل إساءة كبيرة لمصر، ويظهرها بمظهر العنف والعشوائية، وكأن ليس بها سوى الفقر والعشوائيات.

وقالت المصرى، فى تصريح لها اليوم، الأحد، إن برامج "رامز تحت الأرض" وظهور الفنانين بمظهر غير لائق، يغير الصورة الذهنية التى يرسمها لهم الجمهور، ويؤدى لافتقاد القدوة، ويحمل إساءة لكل الفنانين المشاركين، مشيرة إلى أن الفن رسالة سامية وبالتالى فهى تخرج عن مضمونها وتتجه للبحث عن المال فقط، ويفتقد الفنان دورة كقدوة للشباب والمجتمع.

شاهد أيضا

وطالبت عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة،  باتخاذ موقف جاد وحاسم من تلك الأعمال التى تعرض على المشاهد، خاصة فى شهر رمضان، ونظرا لوجود ألفاظ خارجة وإيحاءات وإشارات وشتائم وسب عبر الحلقات الأولى من برنامج رامز تحت الأرض، وأيضا بعض الأعمال الدرامية التى تجسد العنف والعشوائية على أنها أهم سمة من سمات الشعب المصرى.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباراة الداخلية 3 - 4 الزمالك ضمن مباريات الأسبوع الـ30 من الدوري

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباراة الداخلية 3 - 4 الزمالك ضمن مباريات الأسبوع الـ30 من الدوري

ستاد مصر: لقاء مع بنيامين أشامبونج - لاعب فريق الداخلية عقب الهزيمة من الزمالك

ستاد مصر: لقاء مع بنيامين أشامبونج - لاعب فريق الداخلية عقب الهزيمة من الزمالك

ستاد مصر: لقاء خاص مع ك/ علاء عبد العال - المدير الفني لفريق الداخلية عقب الهزيمة من الزمالك

ستاد مصر: لقاء خاص مع ك/ علاء عبد العال - المدير الفني لفريق الداخلية عقب الهزيمة من الزمالك

ستاد مصر: ملخص مباراة الداخلية 3 - 4 الزمالك ضمن مباريات الأسبوع الـ30 من الدوري الممتاز

ستاد مصر: ملخص مباراة الداخلية 3 - 4 الزمالك ضمن مباريات الأسبوع الـ30 من الدوري الممتاز