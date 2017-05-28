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برلماني يطالب الحكومة بتوضيح خطوات استخراج الكارت الذهبي للمعاشات

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برلماني يطالب الحكومة بتوضيح خطوات استخراج الكارت الذهبي للمعاشات برلماني يطالب الحكومة بتوضيح خطوات استخراج الكارت الذهبي للمعاشات

التحرير

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تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، والدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الإجتماعى، بشأن الكارت الذهبى لأصحاب المعاشات.

وتابع: «بناء على تصريحات للدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، فيما يتعلق بالكارت الذهبى الخاص بأصحاب المعاشات، فإنه على أصحاب المعاشات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى استخراج الكارت الذهبى الذى يضم عدداً من المزايا القليلة من بعض الوزارات مثل، وزارة النقل، وتحديدًا فيما يتعلق بالتخفيضات على تذاكر المواصلات ومترو الأنفاق، فضلاً عن بعض الخدمات والمميزات الأخرى التى يتمتع بها صاحب الكارت من جانب بعض الجهات الحكومية الأخرى».

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وطالب فؤاد باستيضاح خطوات استخراج الكارت الذهبى لأصحاب المعاشات، وكذلك الخدمات التى يتمتع بها صاحب الكارت تحديدًا وتفصيلًا، فضلًا عن معرفة هل تم تعميم تلك الخدمة على جميع دوائر الجمهورية بعد أم لا، مطالبًا بإحالة السؤال إلى لجنة التضامن بالمجلس لدراسته.

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التحرير

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