نائب «المحافظين»: جاهزون للرد على ملاحظات منظمة العمل الدولية بمؤتمر جنيف

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أكد محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن حزب المحافظين، أن اللجنة الثلاثية المشكلة من الحكومة وممثلى العمال ورجال الأعمال، تجهز الآن ملفا للرد على ملاحظات منظمة العمل الدولية بشأن الأوضاع العمالية فى مصر، خلال الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولية الذى سيقام بمقر المنظمة يوم 3 يونيو المقبل.

وقال وهب الله، طبقًا لما هو منشور على موقع التواصل الاجتماعي لحزب المحافظين، إن منظمة العمل الدولية ستعقد المؤتمر السنوى يوم السبت المقبل، الموافق 3 يونيو 2017، بمقر المنظمة في جنيف، لبحث مشاكل العمل والعمال فى العالم، وتشارك فيه 182 دولة على مستوى العالم، وجميع الدول ملتزمة بتشكيل وفد ثلاثى من الحكومة ورجال الأعمال والعمال يمثلهم الاتحاد، ويتم فى لجنة المعايير بحث مشاكل العمل والعمال فى العالم ومدى تطبيق هذه الدول لانفاقيات العمل المصدق عليها من قبل كل دولة، مثل اتفاقيتى 87 و98 لسنة 1948، المتعلقتين بالحريات النقابية والسلامة المهنية والأجور والعمل اللائق وغيرها، حيث يترتب على ثبوت وجود أى انتهاك لهذه الحقوق والمعايير فى أى دولة أن تعطى لها المنظمة فرصة لتسوى أوضاعها حتى لا تطبق عليها عقوبات اقتصادية.

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وأكد الأمين العام لاتحاد عمال مصر، أن الوفد الثلاثى سيؤكد خلال مؤتمر منظمة العمل الدولية أن أوضاع العمل والعمال فى مصر حاليا أفضل كثيرا من السنوات السابقة، والتزام مصر بمعايير العمل الدولية فى كافة التشريعات العمالية الجديدة التى تم إنجازها وجارى استكمال بعضها، إعمالا لنص المادة 93 من الدستور التى تلزم بتوافق نصوص القوانين مع المعايير الدولية والالتزام بها فى التطبيق، لافتا إلى أن الرد سيكون خلال لجنة معايير العمل الدولية، موضحا أن ممثلة المنظمة عندما حضرت إلى مصر خلال الفترة الماضية، أكدت أن مصر تسير قدما فى تطبيق الاتفاقيات وتحسين أوضاع العمل والعمال بالرغم الظروف التى مرت بها.