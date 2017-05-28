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بالصور.. تعرف على أشجار أيس كريم الفانيليا

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مصراوي Masrawy

بالصور.. تعرف على أشجار أيس كريم الفانيليا

01:56 م الأحد 28 مايو 2017

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إعادة الألبوم

بالصور-

الألبوم التالى

بالصور- "كوارث المطبخ فى أول أسبوع جواز"

كتب - هشام عواض:

تناول الأيس كريم بنكهاته العديدة خلال فصل الصيف بشكل خاص يعد شئ ضروريًا للكثير منا، لكن ربما لا يتخيل أحد أن يكون الأيس كريم قد يكون على الأشجار.

وهذا ليس خيال بل حقيقي، فتم اكتشاف شجرة مؤخرًا لديها ثمرات طويلة مثل الفول تملك طعمًا مميزًا مشابه لأيس كريم بالفانيلا، بحسب موقع "The West Australian".

وتتميز الشجرة بأوراق باللونين الأبيض والأصفر، تتطور إلى ثمار مطاولة يوجد بداخلها بذور لونها أسود وقاسية، محاطة بنسيج أبيض اللون حلو المذاق يشبه طعمه الآيس كريم بالفانيلا.

وتشبه قرون هذه الشجرة قرون التمر هندي، والاسم العلمي لها إنغا إدوليس، وموطنها الأصلي أمريكا الوسطى والجنوبية خاصة في دولة السلفادور، وتنمو ليصل ارتفاعها إلى ما بين 10 و 15 مترًا، وتنتشر لمسافة 8 أمتار.

وأشجار إنجا إدوليس تنمو في المناطق الدافئة وليست قابلة للتجمد، ولا ينصح بزراعتها في المناطق التي تنتشر فيها الآفات الزراعية والأعشاب الضارة.

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