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الجيزة تسترد 63 ألف و500 فدانًا من أملاك الدولة منذ بدء الحملات

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الجيزة تسترد 63 ألف و500 فدانًا من أملاك الدولة منذ بدء الحملات

01:58 م الأحد 28 مايو 2017

الجيزة تسترد 63 ألف و500 فدانًا من أملاك الدولة منذ بدء الحملات

محمد كمال الدالي محافظ الجيزة

كتبت- ندى الخولي:

قال اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، إن حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة بأحياء ومراكز ومدن المحافظة أسفرت أمس عن استرداد 543 فدانًا بإجمالس 630 تعديًا تم تنفيذهم بالكامل.

وقال الدالي، إن الحالات شملت 3 أفدنة ـملاك المحافظة وفدانين ولاية هيئة السكك الحديدية وفدانًا واحدًا ولاية هيئة الأوقاف 5 أفدنة ولاية الري والصرف وفدانًا واحدًا ولاية وزارة الزراعة والهيئات التابعه لها و21 فدانًا ولاية هيئة الآثار و 510 فدانًا ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضاف الدالي، أن غرفة عمليات المحافظة تتلقى على مدار اليوم التقارير الواردة من الأحياء والمراكز والمدن بالموقف التنفيذي لحالات استرداد أراضي الدولة، مشددًا على أنه لا تهاون في استرداد حق الدولة من المغتصبين لحقوق الأجيال القادمة.

وأكد المحافظ،​ أن إجمالي ما تم استرداده حتى اليوم منذ بدء الحملات بلغ 63500 فدانًا.​

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