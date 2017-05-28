المتحدث العسكري: القضاء على 3 تكفيريين شديدي الخطورة وسط سيناء

مصراوي Masrawy

كتب- مصطفى المنشاوي:

قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، إن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني تمكنت بعد توفر معلومات مؤكدة من القضاء على 3 أفراد من العناصر التكفيرية شديدي الخطورة، وذلك قبل تنفيذهم أعمال عدائية ضد قوات التأمين.

وأضاف المتحدث العسكري- في بيان له اليوم الأحد- أنه تم ضبط شخاص وبحوذته مبالغ مالية كبيرة كانت في طريقها لدعم العناصر الإرهابية.

هذا وتواصل قوات الجيش الثالث الميداني توجيه ضرباتها القاصمة للبؤر الإرهابية والإجرامية بوسط سيناء للقضاء عليها.

