بالصور.. إزالة التعديات على 301 ألف فدان بالمنيا
بالصور.. إزالة التعديات على 301 ألف فدان بالمنيا
02:06 م الأحد 28 مايو 2017
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بالصور.. إزالة "عشش" على "تل البندارية" الأثري بالمنوفية
المنيا ـ ريمون الراوي:
أعلن عصام البديوي، محافظ المنيا، أن الوحدات المحلية تمكنت بالتعاون مع الجهات الأمنية من إزالة 753 حالة تعد على أملاك الدولة، بمساحة 375.5 فدان، كما استقبلت طلبات تقنين أوضاع لأراض مساحتها 2985 فدانا.
ولفتت المحافظة، في بيان، اليوم الأحد، إلى أن حملات الإزالة المكبرة التي تم تنظيمها على مستوى مراكز المحافظة، أزالت في الفترة من 17 وحتى 27 مايو، 11519 حالة، على مساحة تتجاوز 301 ألف فدان، كما بلغت مساحة الأراضي المطلوب تقنين أوضاعها 222 ألف فدان.
وأوضح تقرير تم عرضه على المحافظ من قبل غرفة العمليات، النتائج التي أسفرت عنها حملات الإزالة خلال الفترة الماضية، ففي مركز ومدينة ملوي أزيلت 286 حالة تعد على أملاك الدولة، بمساحة 39 ألف متر.
وتواصل الوحدات المحلية جهودها بالتعاون مع الجهات الأمنية، في رفع وإزالة التعديات الواقعة على أرض الدولة داخل زمام المحافظة، من أجل استردادها والحفاظ على هيبة الدولة.
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