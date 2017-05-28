«الزهايمر» و«السحر».. 7 أفكار مكررة في رمضان هذا العام

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تتوافد الأعمال الفنية بكثرة في شهر رمضان الكريم من كل عام، وبالرغم من تعدد وتنوع تلك الأعمال فإن المشاهد قد تلتبس عليه الأمور في شخصياتها وموضوعاتها، بينما يأتي رمضان 2017 بمسلسلات وبرامج جديدة من نوعها وبالمصادفة تتشارك بعضها في الأفكار والموضوعات المطروحة، ويفاجأ المشاهدون بتشابه بعض أبطالها في تجسيد عدد من الشخصيات، ويرصد موقع "التحرير- لايف" في التقرير التالي أبرز الفنانين الذين تشابهت أعمالهم الرمضانية هذا العام.

1- مقالب في الصحراء

لا يخلو شهر رمضان من برامج الكاميرا الخفية أو المقالب المختلفة والتي تحتوي على أفكار متنوعة تهدف للإيقاع بالضيف في فخ، ويظهر الجانب الآخر منه على الشاشة سواء الإيجابي أو السلبي، وفي هذا العام أطل الفنان رامز جلال على الجمهور ببرنامج "رامز تحت الأرض"، الذي يستدرج الضيف عن طريق الإعلامي نيشان وإيهامه أنه برنامج حواري، وبعد انتهاء ذلك يستقل إحدى السيارات في الصحراء وأثناء السير يفاجأ بالسائق يسير به بسرعة جنونية ويوهمه بأنه فقد السيطرة على القيادة، لتنقلب بهم وسط الرمال المتحركة ويُدفن السائق تحت الرمال وسط صراخ الضيف، ثم يفاجأ بسحلية تتوجه إليه وهو في حالة ذعر تام لتكشف السحلية عن وجهها ويتبين أنها رامز.

أما في برنامج "هاني هز الجبل" للفنان هاني رمزي، يتم إقناع الضيف بزيارة إحدى دور الأيتام التي تقع أعلى جبال لبنان، ويستقل السيارة التابعة للبرنامج حتى يصل إلى الدار وأثناء سيره على ارتفاع 13 دور، تصطدم السيارة بأخرى قادمة أمامها، ويقنع السائق الضيف أن السيارة ستسقط من أعلى الجبل عن طريق إصابته بأزمة قلبية لفقدانه السيطرة على قيادة السيارة، وفي النهاية يُحضر "ونش" يُربط بالأحبال لسحب الضيف من السيارة ولكنه يفاجأ بقطع في تلك الأحبال مما يُشعره بالذعر والخوف.

2- الضيافة الجوية

تظهر الفنانة غادة عبد الرازق للمرة الأولى في دور مضيفة طيران من خلال مسلسلها "أرض جو"، والذي يدور حول إيقاع المضيفة في مشكلة وتقرر الانتقام، وتتهم باختطاف طائرة كانت تستقلها مع الركاب، ويشاركها في البطولة الفنانين محمد كريم وعباس أبو الحسن ونادية خيري، وهو تأليف محمد عبد المعطي وإخراج محمد جمعة.

على الجانب الآخر، تجسد الفنانة دنيا سمير غانم شخصية "مضيفة طيران" بمسلسل "فى ال لا لا لاند"، وفي أول أيام عملها كمضيفة تسقط الطائرة بإحدى الجزر، بالمشاركة مع الفنانين سمير غانم وحمدي الميرغني وشيماء سيف، ونخبة من ألمع النجوم.

3- فقدان الذاكرة

يجسد الفنان أحمد السقا هذا العام دور محامِ في مسلسل "الحصان الأسود"، حيث يصيبه مرض نفسي يجعله يرى ويسمع هلاوس غير موجودة بالواقع ليستيقظ في اليوم التالي لا يتذكر أي شيء مما شاهده، ويشاركه البطولة الفنانة شيري عادل وياسمين صبري وأحمد العوضي.

أما الفنان "عمرو يوسف" فيلعب دور طبيب يتعرض لحادث سير يفقده الذاكرة، من خلال مسلسله "عشم إبليس"، بالمشاركة مع الفنانة دينا الشربيني وريم مصطفى ودلال عبد العزيز وغيرهم.

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4- تعدد الشخصيات

سيطرت فكرة تعدد الشخصيات على عملي الفنانة مي عمر وياسمين عبد العزيز، حيث تقوم مي بدور الزوجة المخدوعة التي تكتشف خيانة زوجها لها وتصطدم فيه، ويجعلها ذلك تقود سيارتها بسرعة جنونية تعرضها لحادث سير يفقدها الذاكرة ويجعلها تستيقظ يومياً بشخصية جديدة، وذلك في طريق مسلسل "ريح المدام"، بطولة الفنان أحمد فهمي وأكرم حسني.



وفي إطار كوميدي يدور مسلسل "هربانة منها"، الذي تقوم ببطولته الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان مصطفى خاطر، حول حلقات منفصلة تناقش كل منهاموضوع مختلف، وتظهر من خلالهم ياسمين عبد العزيز بشخصيات متعددة.



5- الجاسوسية

تدور أحداث مسلسلي "الزيبق" و"الضاهر" حول قضايا الجاسوسية، ويلعب الفنان كريم عبد العزيز في مسلسل "الزيبق" دور "صلاح"، فني كاميرات مراقبة، أمام الفنان شريف منير، "ضابط المخابرات المصري"، بالعمل الدرامي الأول المأخوذ من ملف المخابرات المصرية العامة.

و يظهر الفنان محمد فؤاد في دور ظابط يعيش بمنطقة "الضاهر"، يقع في حب فتاة يهودية، ويتهم بالجاسوسية والعمالة للخارج.

6- الرعب والسحر

هيمنت قصص الرعب على بعض الأعمال الدرامية في رمضان، حيث جسد الفنان عادل إمام شخصية "عدلي علام"، العامل في هيئة دار كتب على درجة وكيل وزارة، تظهر له الفنانة غادة عادل في دور "عفريتة" تساعده على معرفة أعدائه الحقيقيين والمكائد التي تُدبر ضده، ويشاركهما بطولة مسلسل "عفاريت عدلي علام" الفنانة هالة صدقي وكمال أبو رية ومحمد ثروت، وهو تأليف يوسف معاطي وإخراج تامر مرسي.

بالمثل تدور قصة مسلسل "كفر دلهاب"، بطولة الفنان يوسف الشريف، حول طبيب يُدعى "سعد" يأتي إلى مكان بدائي يُدعى "كفر دلهاب" ليعالج القاطنين به عن طريق السحر.

7- الدجل والشعوذة

جسدت الفنانة سمية الخشاب دور "دهبية" التي تعمل في مجال "الدجل والشعوذة" بإحدى الحارات الشعبية، وتكسب منه قوت يومها، من خلال مسلسل "الحلال"، الذي يشاركها في بطولته الفنان بيومي فؤاد ويسرا اللوزي وفادية عبد الغني، ومن إخراج أحمد شفيق.

كذلك يحتوي مسلسل "اللهم إني صائم"، بطولة الفنان مصطفى شعبان، على بعض المشاهد التي تتضمن قضية "الدجل والشعوذة" في الحارة الشعبية، بمشاركة الفنانة ماجدة زكي ومي نور الشريف ووفاء صادق وريم مصطفى، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أكرم فريد.