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فيراتي يكشف مصيره من الانتقال إلى برشلونة

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فيراتي يكشف مصيره من الانتقال إلى برشلونة فيراتي يكشف مصيره من الانتقال إلى برشلونة

التحرير

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أكد اللاعب الإيطالي ماركو فيراتي على توقعه بتواجده في صفوف باريس سان جيرمان الموسم المقبل وسط التكهنات التي تشير إلى اقتراب رحيله إلى برشلونة الإسباني وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

وساعد فيراتي رجال أوناي إيمري في التتويج باللقب الثالث لباريس سان جيرمان هذا الموسم وذلك بالتغلب على أنجيه في نهائي كأس فرنسا أمس بهدف نظيف وذلك بعد التتويج بلقبي السوبر الفرنسي وكأس الرابطة الفرنسية.

وفشل باريس سان جيرمان في الحفاظ على لقب الدوري الذي خسره الفريق العاصمي لصالح موناكو، كما ودع الفريق أيضا منافسات دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 بالخسارة القاسية من برشلونة إيابا في الكامب نو بسداسية.

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وأوضح فيراتي أن النادي هو من سيقرر مصيره، ولكنه يتوقع بقاءه مع الفريق الموسم المقبل، خاصة أنه يتبقى في عقده 4 سنوات ويشعر بالسعادة الكبيرة بمشروع الفريق.

وأضاف فيراتي بأن الفوز مع باريس سان جيرمان له مذاق خاض يختلف عن الفوز مع أي فريق أخر، وذلك لتواجده مع الفريق منذ 5 سنوات ولا يزال يرغب في الفوز ببطولة هامة مع باريس سان جيرمان.

وعن الموسم الحالي، قال فيراتي أن الموسم كان صعب للغاية ولكنه سعيد بإنهاءه ذلك الموسم الشاق بلقب يعتبره هام للغاية للبناء عليه من أجل الموسم المقبل.

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التحرير

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