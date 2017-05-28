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توريد 461 ألف طن قمح لصوامع وشون الشرقية

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مصراوي Masrawy

توريد 461 ألف طن قمح لصوامع وشون الشرقية

01:43 م الأحد 28 مايو 2017

توريد 461 ألف طن قمح لصوامع وشون الشرقية

توريد 461 ألف طن قمح

الشرقية – فاطمة الديب:

أعلن اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم الأحد، أن كمية الأقماح المحلية الموردة للموسم الحالي، بلغت 461 ألفا و107 أطنان و366 كيلو قمح، حتى الآن، لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.

وأشار المحافظ، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إلى إنهاء الاستعدادات اللازمة لاستقبال الموسم الزراعي الحالي لتوريد القمح المحلي بمختلف قرى ومراكز المحافظة، مشيرًا إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا الموسم بنطاق المحافظة تبلغ 381 ألفا و492 فدانًا بإنتاجية تقترب من مليون طن.

وأردف، أن إجمالي عدد الصوامع والشون المطورة الحكومية والمخصصة لاستقبال القمح لهذا العام 37 صومعة وشونة، بسعة تخزينية 441 ألف و109 طنًا، فيما يبلغ عدد الصوامع والشون المطورة الخاصة نحو 17 صومعة و شونة، بسعة تخزينية 171 ألف و199 طنًا؛ بإجمالي 54 صومعة وشونة بطاقة استيعابية 612 ألف و308 طنًا.

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