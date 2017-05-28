بالصور.. إزالة 691 حالة تعد علي أراض الدولة بـ 4 مراكز بأسيوط
بالصور.. إزالة 691 حالة تعد علي أراض الدولة بـ 4 مراكز بأسيوط
01:33 م الأحد 28 مايو 2017
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أسيوط- أسامة صديق:
قال المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، اليوم الأحد، إن المحافظة أزالت 691 حالة تعد على 3 أفدنة و125ألف متر مربع بـ 4 مراكز على مستوى المحافظة، في اليوم الثاني عشر على التوالي.
وأكد محافظ أسيوط، ضرورة التنسيق الكامل بين جميع الجهات المختلفة، للانتهاء من باقي الحالات واسترداد جميع الأراضي المتعدى عليها، وردع المخالفين، والحفاظ على المال العام، مشيدًا بدور قوات الأمن في هذا الشأن.
من جانبه، أوضح المهندس محمد عبد الجليل، سكرتير عام محافظة أسيوط، أن الحملات أسفرت في اليوم الثاني عشر عن إزالة 33 حالة داخل الزمام بمركز ديروط بمساحة 1697 مترا، و19 حالة تعد داخل الزمام بمركز أبنوب بمساحة 1566 مترت، و638 حالة بمركز البداري، بمساحة 121748 مترا.
وأوضح السكرتير العام، أن المهندس ياسر الدسوقي وجه بضرورة وضع لافتة على الأرض التي تمت أعمال الإزالة بها، موضحًا عليها مساحتها وحدودها لكل قطعة، وجهة الولاية التابعة لها.
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