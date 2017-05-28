تسجيل حالة الوفاة الثانية جراء تحطم طائرة صغيرة قرب جبل إفرست في نيبال

كاتماندو - (د ب أ):

ذكرت الشرطة المحلية اليوم الأحد أنه تم تسجيل حالة الوفاة الثانية جراء حادث تحطم طائرة شحن صغيرة بالقرب من جبل إفرست في نيبال ، حيث توفي مساعد الطيار متأثرا بإصابته.

وذكر مادهاب بودهاثوكي، وهو مسؤول شرطة رفيع المستوى، أن الطائرة المملوكة لشركة طيران خاصة، تحطمت أمس السبت خلال الهبوط في مطار تنزينج هيلاري في لوكلا، وهو أقرب مطار من إفرست؛ أعلى قمة في العالم.

وقال بودهاثوكي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) :"توفي الطيار بعد نقله إلى أقرب مستشفى بقليل ، وتوفي مساعد الطيار في وقت متأخر أمس السبت".

وأضاف أنه تم نقل مضيفة أصيبت على نحو خطير إلى مستشفى في كاتماندو.

وصرح مسؤول الشرطة بأنه تم إرسال جثماني الطيار ومساعده إلى مستشفى حكومي في كاتماندو لفحصهما .

وعلى ارتفاع 2843 فوق مستوى سطح البحر يقع المطار المسمى على اسم أول رجلين صعدا قمة الجبل البالغ ارتفاعها 8848 مترا. ويعتبر المطار أحد أخطر المطارات للوصول إليها في العالم.

ويعمل المطار بمثابة بوابة لمنطقة جبل إفرست. ويتوافد عشرات الآلاف من المتسلقين والمتنزهين بطائرات إلى المنطقة خلال الربيع والخريف حينما تتحسن الأحوال الجوية.