لسبب نفسي يتم تقليل أضواء مقصورة الطائرة عند الهبوط..تعرف عليه
لسبب نفسي يتم تقليل أضواء مقصورة الطائرة عند الهبوط..تعرف عليه
01:39 م الأحد 28 مايو 2017
لسبب-نفسي-يتم-تقليل-أضواء-مقصورة-الطائرة--في-الهبو
كتبت- ميرا ماهر:
كتدبير أمني يطلب من المسافرين غلق طاولة الطعام ووضع الكرسي في زاوية قائم، بالإضافة إلى غلق هواتفهم. كما يتم خفت أضواء المقصورة عند الهبوط.
وفي الحقيقة كشف موقع " businessinsider" أن خفت الأضواء أثناء الهبوط يعتبر مقياس أمان أكثر من أن يكون إيحاء للعين، حيث يقول "كريس كوك" طيار في إحدى شركات الطيران المحلية الكبرى، يتم ذلك كنوع من الإجراء الوقائي في حالة حدوث حالات الطوارئ، وبالتالي يسمح للركاب التكيف بسرعة أكبر في الظلام.
كما أضاف أنه يطلب من الركاب أيضاً ترك الستائر مفتوحة عند الهبوط لأسباب مماثلة، حيث يمكن للنوافذ إدخال الضوء الطبيعي في حالة انقطاع الضوء فجأة، مما يساعد على توجيه الركاب إلى بر الأمان.
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