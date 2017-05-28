محافظ الشرقية يُصدر قرارًا بغلق 19 منشأة غذائية
محافظ الشرقية يُصدر قرارًا بغلق 19 منشأة غذائية
01:28 م الأحد 28 مايو 2017
خالد سعيد محافظ الشرقية
الشرقية – فاطمة الديب:
أصدر اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم الأحد، قرارًا بالغلق الإداري لـ 15 منشأة غذائية متنوعة بمركز ومدينة الحسينية؛ لإدارتها بدون تراخيص.
وأشار القرار، إلى أن المنشآت الصادر المُنغلقة، كانت تعمل بدون تراخيص بالمخالفة لنص المادة الثانية من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال التجارية والصناعية، بما يمثل خطرا داهما على الصحة العامة للمواطنين.
من جانبه، أوضح الدكتور حسام أبو ساطي، وكيل وزارة الصحة، أنه أثناء المرور الدوري على المنشآت الغذائية بمُختلف مراكز ومدن المحافظة، تبين وجود 15 من منشآة ما بين "بقالة، ومطعم، ومخبز سياحي، وسوبر ماركت، ومخبز إفرنجي، ومصنع رنجة" تُدار بدون تراخيص، ما استلزم إصدار قرار بالغلق الإداري لحين الانتهاء من إجراءات الترخيص اللازمة.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
محافظ الشرقية: إحالة واقعة "وظائف بالجملة" لأبناء العاملين بالطب البيطري
-
تخصيص قطعة أرض لإقامة ملاعب ومركز شباب بالشرقية
-
محافظ الشرقية يُعلن الانتهاء من إزالة التعديات على أراضي الدولة
-
بالصور.. محافظ الشرقية يفتتح معرض "أهلاً رمضان" بأبو حماد
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
تنظيم أنصار الشريعة الجهادي في ليبيا يعلن حل نفسهأخبار
-
مي عزالدين توجه رسالة لمحمد رمضان وتعتذر للجمهورفنون
-
ميدو لأبو تريكة ضاحكًا: "الحمد لله انك اعتزلت"رياضة
-
بالفيديو- وابل من الشتائم وانهيار فيفي عبده في أولى حلقات "رامز تحتفنون
-
وفاة صفاء حجازي رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيونأخبار
-
أزمة قطر والخليج تتفاقم.. تميم يتصل بروحاني: علاقاتنا راسخةأخبار