محافظ الشرقية يُصدر قرارًا بغلق 19 منشأة غذائية

الشرقية – فاطمة الديب:

أصدر اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم الأحد، قرارًا بالغلق الإداري لـ 15 منشأة غذائية متنوعة بمركز ومدينة الحسينية؛ لإدارتها بدون تراخيص.

وأشار القرار، إلى أن المنشآت الصادر المُنغلقة، كانت تعمل بدون تراخيص بالمخالفة لنص المادة الثانية من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال التجارية والصناعية، بما يمثل خطرا داهما على الصحة العامة للمواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام أبو ساطي، وكيل وزارة الصحة، أنه أثناء المرور الدوري على المنشآت الغذائية بمُختلف مراكز ومدن المحافظة، تبين وجود 15 من منشآة ما بين "بقالة، ومطعم، ومخبز سياحي، وسوبر ماركت، ومخبز إفرنجي، ومصنع رنجة" تُدار بدون تراخيص، ما استلزم إصدار قرار بالغلق الإداري لحين الانتهاء من إجراءات الترخيص اللازمة.