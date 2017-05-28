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مطرانيات المنيا تؤدي "صلاة الثالث" على شهداء دير الأنبا صموئيل بحضور مندوب البابا

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مصراوي Masrawy

مطرانيات المنيا تؤدي "صلاة الثالث" على شهداء دير الأنبا صموئيل بحضور مندوب البابا

01:24 م الأحد 28 مايو 2017

مطرانيات المنيا تؤدي صلاة الثالث

المنيا ــ ريمون الراوي:

أقامت 4 مطرانيات للأقباط الأرثوذكس بمحافظتي المنيا وبني سويف، صلاة "الثالث"، عقب قداس الأحد، على شهداء حادث دير الأنبا صموئيل المعترف.

وحرصت الكنائس الأرثوذكسية بالمنيا، على ذكر شهداء حادث دير الأنبا صموئيل، خلال القداس الإلهي، اليوم الأحد، في الجزء الخاص بصلوات "الترحيم"، بالتزامن مع إقامة صلاة "الثالث" في كنائس 4 مطرانيات.

ترأس قداسات "صلاة الثالث" الأنبا أثناسيوس، أسقف بني مزار، والأنبا أغاثون، أسقف مغاغة والعدوة، والأنبا مكاريوس، أسقف المنيا وأبوقرقاص، والأنبا أسطفانوس، أسقف ببا والفشن، وحضر ممثل عن البابا تواضروس الثاني، هو الأنبا يوأنس أسقف أسيوط، الذي حضر بكنيسة السيدة العذراء الأثرية بدير الجرنوس، مسقط رأس أكبر عدد من الشهداء وعددهم 10 مسيحيين.
وفسر الأنبا مكاريوس، الأسقف العام للمنيا، أن صلاة "الثالث" هي صلاة تقام في اليوم الثالث للوفاة عند موت أي قبطي أرثوذكسي، من المعتاد أن تقام بمنزل المتوفي، وتؤدي بهدف صرف روح الحزن من المنزل لتعزية الأسرة، إلا أن الكنيسة رأت أن يتم إقامة الصلاة بشكل جماعي بمقر الكنائس بمساقط رؤوسهم، وذلك يرجع إلي كثرة عدد الشهداء .

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