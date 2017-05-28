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تفحم سيارة إثر انفجار أسطوانة غاز بمحور صفط اللبن

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مصراوي Masrawy

تفحم سيارة إثر انفجار أسطوانة غاز بمحور صفط اللبن

01:25 م الأحد 28 مايو 2017

تفحم سيارة إثر انفجار أسطوانة غاز بمحور صفط اللبن

تفحم سيارة - صورة أرشيفية

كتب - محمد شعبان:

التهمت النيران سيارة أجرة بالكامل؛ إثر انفجار أسطوانة الغاز الخاصة بها بسبب ماس كهربائي بمطلع محور صفط اللبن.

البداية كانت مع وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بسبب سير إحدها عكس الاتجاه، ما أسفر عن إصابة موظفة بخلع بالكتف الأيسر.

وأثناء الحادث، توقفت سيارة أجرة ماركة خيونداي فيرنا قيادة مجدي شاكر 55 عاما، وحدث بها ماس كهربائي، مما أدى لاشتعال النيران، وانفجار أسطوانة الغاز، دون وقوع إصابات.

تم إزالة آثار الحادث، وتسيير حركة المرور، وإخطار المعمل الجنائي للمعاينة، وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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