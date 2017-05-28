تفحم سيارة إثر انفجار أسطوانة غاز بمحور صفط اللبن
تفحم سيارة إثر انفجار أسطوانة غاز بمحور صفط اللبن
01:25 م الأحد 28 مايو 2017
تفحم سيارة - صورة أرشيفية
كتب - محمد شعبان:
التهمت النيران سيارة أجرة بالكامل؛ إثر انفجار أسطوانة الغاز الخاصة بها بسبب ماس كهربائي بمطلع محور صفط اللبن.
البداية كانت مع وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بسبب سير إحدها عكس الاتجاه، ما أسفر عن إصابة موظفة بخلع بالكتف الأيسر.
وأثناء الحادث، توقفت سيارة أجرة ماركة خيونداي فيرنا قيادة مجدي شاكر 55 عاما، وحدث بها ماس كهربائي، مما أدى لاشتعال النيران، وانفجار أسطوانة الغاز، دون وقوع إصابات.
تم إزالة آثار الحادث، وتسيير حركة المرور، وإخطار المعمل الجنائي للمعاينة، وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
بعد 24 ساعة من خطوبته.. مقتل تاجر مخدرات عقب طعنه لأحد عملائه ببولاق
-
كيف أوقعت مباحث كرداسة "عصابة تثبيت الركاب" أعلى الدائري؟
-
إصابة 3 أشخاص حاولوا إخماد حريق بشقة جارهم في إمبابة
-
تفحم سيارة "ميكروباص" يثير الذعر بين المواطنين في رمسيس
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
طفل ناج من "أتوبيس المنيا" يروي تفاصيل الحادثأخبار
-
شاب قتل أشقائه الأربعة: "أنا الجاحد وزوجتي شيطانة.. اعدموني"أخبار
-
ميدو لأبو تريكة ضاحكًا: "الحمد لله انك اعتزلت"رياضة
-
مصر تخطر مجلس الأمن: الضربات في ليبيا دفاع شرعى عن النفسأخبار
-
كيف يصوم المسلمون في البلاد التي لا تغرب فيها الشمس؟أخبار
-
تنظيم أنصار الشريعة الجهادي في ليبيا يعلن حل نفسهأخبار