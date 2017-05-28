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مصرع شخص وإصابة آخر في مشاجرة بالزجاجات الفارغة والحجارة بالجيزة

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مصراوي Masrawy

مصرع شخص وإصابة آخر في مشاجرة بالزجاجات الفارغة والحجارة بالجيزة

01:24 م الأحد 28 مايو 2017

مصرع شخص وإصابة آخر في مشاجرة بالزجاجات الفارغة والحجارة بالجيزة

كتب - محمد شعبان:

شهد شارع عمرو عثمان بمنطقة جزيرة الدهب بالجيزة، مشاجرة أسفرت عن مصرع شخص وإصابة آخر بسبب وصلة مزاح.

وكشفت تحريات العميد عبد الحميد أبو موسى، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، أن المشاجرة وقعت بين "رجب م."، 53 عاما، مالك محل كشري، وحداد مسلح؛ بسبب وصلة من المزاح تطورت إلى مشاجرة بين اثنين من أبنائهما.

واستعان الأول بـ4 من أبنائه - بينهم فتاة - وتبادل الطرفان إلقاء الزجاجات الفارغة والحجارة، ما أسفر عن وفاة محمد صلاح 22 عاما، عامل، تصادف مروره بمكان المشاجرة إثر إصابته بكسر بقاع الجمجمة جراء تلقيه حجارة بمنطقة الرأس، وإصابة أحد أيناء مالك محر الكشري بجرح باليد اليسرى.

تمكن العقيد طارق حمزة، مفتش مباحث غرب الجيزة، من ضبط طرفي المشاجرة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب، مدير المباحث، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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