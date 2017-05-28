توريد 177 ألف طن قمح محلي لصوامع كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن المحاسب عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي للمديرية، اليوم الأحد، ارتفاع كميات القمح التى تستقبلها الشون والصوامع، من المزارعين، بناء على الشروط الموضحة لتوريد محصول القمح، من خلال اللجان المشكلة لذلك.

وأكد مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، فى تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن ما جرى توريده منذ بداية موسم توريد القمح، وإلى وقتنا هذا بلغ 177 ألفا و386 طنًا، و971 كيلوجرام قمح، موضحًا أن هناك لجان متابعة من قبل المديرية، على مدار الساعة، تحت إشراف المحاسب عماد عبد الغنى حبيب وكيل وزارة التموين.

وأشار إلى إستلام القمح، من خلال 15 منفذًا، و 9 مراكز تجميع يجرى الأستلام بها، والنقل، إلى مواقع التخزين، موضحـًا أن مواقع الاستلام تتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وبنك التنمية والائتمان الزراعي، والشركة المصرية القابضة للصوامع.