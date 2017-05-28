بالصور.. كلمة سراج الدين خلال تسليم رئاسة مكتبة الإسكندرية لـ"الفقي"

الإسكندرية - محمد البدري:

وجّه الدكتور إسماعيل سراج الدين، المدير المؤسس لمكتبة الإسكندرية، رسالة شكر إلى "شباب الثورة"، الذين حموا مكتبة الإسكندرية أثناء ثورة 25 يناير، قائلا: "الشباب المصري وشباب الثورة التف حول هذا الإنجاز، في وقت تم حرق مكاتب الحزب الوطني، ومنعوا وصول الأذى لها، رغم أنها بدون أسوار وجدرانها زجاجية".

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته مكتبة الإسكندرية، اليوم الأحد، لإعلان مراسم تسليم إدارة المكتبة إلى مديرها الجديد الدكتور مصطفى الفقي، للمرة الأولى منذ تأسيسها، بحضور الدكتور عادل البلتاجي، الرئيس لمفوض لمجلس أمناء مكتبة الإسكندرية.

وقال سراج الدين: "بعد جهود 15 عاما، وصلنا إلى مرحلة تسليم الإدارة إلى مدير جديد، وهذا جزء من بناء المؤسسات، الذي يقتضي أن نفعل أشياء تبقى بمدى الزمن، وليس لها ارتباط بالأشخاص، وهذا ما ينقصنا في كثير من القطاعات".

وأضاف المدير المؤسس لمكتبة الإسكندرية: "يؤسفنى أن كثيرا من المصريين يعتزون بتراثهم الفرعوني والقبطي والإسلامي، ولا يعتزون بفترة الحضارة الهلنستية والبطالمة وما بعدها، والتي استمرت نحو ألف سنة، لأن هناك 600 سنة منها، كان العالم أجمع كله ينظر إلى الإسكندرية، باعتبارها عاصمة الفكر في العالم".

ولفت في كلمته: "قبل تأسيس المكتبة، كانت مهمتي أن أعود إلى مصر لإحياء هذا الفكر، حتى أصبحت المكتبة من المؤسسات القليلة التي يعترف بها أقرانها في القمة، من المكتبات الفرنسية والإنجليزية والأمريكية، وهذا الإنجاز تم بسرعة كبيرة، وتم كاملا بسواعد مصرية شابة بمتوسط أعمار 31 سنة".

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد صدّق على تعيين الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، مديرا لمكتبة الإسكندرية، خلفا للدكتور إسماعيل سراج الدين، المنتهية إدارته، واستقبل مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية المدير الجديد للمكتبة، بعد موافقة الرئيس السيسي على الترشيح المقدم من اللجنة التي شُكلت من مجلس الأمناء.