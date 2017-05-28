أخبار عاجلة

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباراة الداخلية 3 - 4 الزمالك ضمن مباريات الأسبوع الـ30 من الدوري -
وزيرة التضامن: صرف تعويضات ضحايا ومصابي حادث المنيا الثلاثاء المقبل -
سالم عبدالجليل يوجه رسالة للبابا تواضروس بعد إيقاف الأنبا مكاري -
10 تصريحات × 24 ساعة -
العرب اليوم: مظاهرات فى تل أبيب وتنظيم أنصار الشريعة يحِل نفسه -
أهداف مباراة بنفيكا 2 - 1 فيتوريا جيماريش في نهائي كأس البرتغال -
ستاد مصر: لقاء مع بنيامين أشامبونج - لاعب فريق الداخلية عقب الهزيمة من الزمالك -
الشرطة البريطانية تعتقل شخصين آخرين على صلة بتفجير مانشستر -
رئيس المقاصة يعلن عن موقف أنطوي بعد انتهاء إعارته -
عبدالله السعيد يبدأ الجري حول الملعب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. كلمة سراج الدين خلال تسليم رئاسة مكتبة الإسكندرية لـ"الفقي"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. كلمة سراج الدين خلال تسليم رئاسة مكتبة الإسكندرية لـ"الفقي"

01:18 م الأحد 28 مايو 2017

  • عرض 6 صورة

    fc11f717ae.jpg

  • عرض 6 صورة

    2017_5_28_13_18_22_483.jpg

  • عرض 6 صورة

    541197a12d.jpg

  • عرض 6 صورة

    cd5bba2f4d.jpg

  • عرض 6 صورة

    686c984594.jpg

  • عرض 6 صورة

    a3f21bdae2.jpg

إعادة الألبوم

وصول وسفر 59 ألف معتمر بموانئ البحر الأحمر خلال رجب وشعبان

الألبوم التالى

وصول وسفر 59 ألف معتمر بموانئ البحر الأحمر خلال رجب وشعبان

الإسكندرية - محمد البدري:

وجّه الدكتور إسماعيل سراج الدين، المدير المؤسس لمكتبة الإسكندرية، رسالة شكر إلى "شباب الثورة"، الذين حموا مكتبة الإسكندرية أثناء ثورة 25 يناير، قائلا: "الشباب المصري وشباب الثورة التف حول هذا الإنجاز، في وقت تم حرق مكاتب الحزب الوطني، ومنعوا وصول الأذى لها، رغم أنها بدون أسوار وجدرانها زجاجية".

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته مكتبة الإسكندرية، اليوم الأحد، لإعلان مراسم تسليم إدارة المكتبة إلى مديرها الجديد الدكتور مصطفى الفقي، للمرة الأولى منذ تأسيسها، بحضور الدكتور عادل البلتاجي، الرئيس لمفوض لمجلس أمناء مكتبة الإسكندرية.

وقال سراج الدين: "بعد جهود 15 عاما، وصلنا إلى مرحلة تسليم الإدارة إلى مدير جديد، وهذا جزء من بناء المؤسسات، الذي يقتضي أن نفعل أشياء تبقى بمدى الزمن، وليس لها ارتباط بالأشخاص، وهذا ما ينقصنا في كثير من القطاعات".

وأضاف المدير المؤسس لمكتبة الإسكندرية: "يؤسفنى أن كثيرا من المصريين يعتزون بتراثهم الفرعوني والقبطي والإسلامي، ولا يعتزون بفترة الحضارة الهلنستية والبطالمة وما بعدها، والتي استمرت نحو ألف سنة، لأن هناك 600 سنة منها، كان العالم أجمع كله ينظر إلى الإسكندرية، باعتبارها عاصمة الفكر في العالم".

ولفت في كلمته: "قبل تأسيس المكتبة، كانت مهمتي أن أعود إلى لإحياء هذا الفكر، حتى أصبحت المكتبة من المؤسسات القليلة التي يعترف بها أقرانها في القمة، من المكتبات الفرنسية والإنجليزية والأمريكية، وهذا الإنجاز تم بسرعة كبيرة، وتم كاملا بسواعد مصرية شابة بمتوسط أعمار 31 سنة".

كان الرئيس عبد الفتاح ، قد صدّق على تعيين الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، مديرا لمكتبة الإسكندرية، خلفا للدكتور إسماعيل سراج الدين، المنتهية إدارته، واستقبل مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية المدير الجديد للمكتبة، بعد موافقة الرئيس السيسي على الترشيح المقدم من اللجنة التي شُكلت من مجلس الأمناء.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مكتبة الإسكندرية تزيل النقاب عن معجم وثّق

    مكتبة الإسكندرية تزيل النقاب عن معجم وثّق "العامية المصرية" قبل 120

    أخبار
  • مكتبة الإسكندرية تفتح أبوابها مجانًا للزائرين في يوم المتاحف العالمي

    مكتبة الإسكندرية تفتح أبوابها مجانًا للزائرين في يوم المتاحف العالمي

    أخبار
  • بالصور..

    بالصور.. "سلطان" وأمناء مكتبة الإسكندرية في قصر "أنطونيادس" بعد تطويره

    أخبار

  • "الفقي" يبدأ مهام إدارة مكتبة الإسكندرية باستضافة رؤساء سابقين لدول

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • أربعة لا يغفر الله لهم ولا يتقبل منهم رمضان

    أربعة لا يغفر الله لهم ولا يتقبل منهم رمضانإسلاميات

  • داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم المنيا

    داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم المنياأخبار

  • طفل ناج من

    طفل ناج من "أتوبيس المنيا" يروي تفاصيل الحادثأخبار

  • يارا تهنئ النني بعد تتويج أرسنال بكأس الاتحاد الإنجليزي

    يارا تهنئ النني بعد تتويج أرسنال بكأس الاتحاد الإنجليزيفنون

  • مصر تخطر مجلس الأمن: الضربات في ليبيا دفاع شرعى عن النفس

    مصر تخطر مجلس الأمن: الضربات في ليبيا دفاع شرعى عن النفسأخبار

  • أمن الفيوم: مقتل 5 وإصابة 11 أخرين في معركة بين عائلتين بسبب الثأر

    أمن الفيوم: مقتل 5 وإصابة 11 أخرين في معركة بين عائلتين بسبب الثأرأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباراة الداخلية 3 - 4 الزمالك ضمن مباريات الأسبوع الـ30 من الدوري

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباراة الداخلية 3 - 4 الزمالك ضمن مباريات الأسبوع الـ30 من الدوري

ستاد مصر: لقاء مع بنيامين أشامبونج - لاعب فريق الداخلية عقب الهزيمة من الزمالك

ستاد مصر: لقاء مع بنيامين أشامبونج - لاعب فريق الداخلية عقب الهزيمة من الزمالك

ستاد مصر: لقاء خاص مع ك/ علاء عبد العال - المدير الفني لفريق الداخلية عقب الهزيمة من الزمالك

ستاد مصر: لقاء خاص مع ك/ علاء عبد العال - المدير الفني لفريق الداخلية عقب الهزيمة من الزمالك

فيديو| حساسين مناشدًا السيسي: أراضي الدولة ما زالت فى أيدي الكبار

فيديو| حساسين مناشدًا السيسي: أراضي الدولة ما زالت فى أيدي الكبار