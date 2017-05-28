بالصور.. ضبط 1.7 مليون دينار عراقي وعملات محلية مقلدة بسوهاج

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سوهاج – عمار عبد الواحد:

ضبطت وحدة مباحث مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، اليوم الأحد، 1.7 مليون دينار عراقي، و3500 جنيه مصري مقلدة، و23 قطعة أثرية مزيفة وماكينة طباعة بالألوان وجهاز لاب توب، بحوزة عاطل يقيم بناحية قرية بنجا.

تم إخطار مدير أمن سوهاج، اللواء مصطفى مقبل بالواقعة، وتبين أن المتهم المضبوط يدعى "محمد. ا. ش"، 22 عاماً، عاطل.

وأكدت التحريات التي أشرف عليها العميد خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية أن المتهم يستخدم ماكينة التصوير وجهاز اللاب توب في طباعة العملات الورقية المقلدة، وترويجها علي القرى دائرة مركز طهطا.

حررت الشرطة محضرا بالواقعة رقم 2002 إداري مركز طهطا.

