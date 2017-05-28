"النقض" ترفض طعن نجل مستشار السادات.. وتؤيد حبسه بتهمة قتل ضابط "كمين العروبة"
"النقض" ترفض طعن نجل مستشار السادات.. وتؤيد حبسه بتهمة قتل ضابط "كمين العروبة"
01:21 م الأحد 28 مايو 2017
النقيب زياد
كتب- طارق سمير:
قضت الدائرة 2 جنح محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من أمجد موسى صبري، نجل موسى صبري مستشار الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وتأييد الحكم الصادر ضده من محكمة ثاني درجة بمعاقبته بالحبس 5 سنوات، على خلفية اتهامه بدهس النقيب زياد حمدي ضابط قسم أول مدينة نصر، أثناء وجوده في كمين العروبة في مدينة نصر.
كانت محكمة جنح مستأنف المطرية المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة، قضت بقبول استئناف أمجد موسى صبري نجل موسى صبري مستشار السادات، المتهم بقتل النقيب زياد حمدي ضابط قسم أول مدينة نصر، أثناء وجوده في كمين العروبة في مدينة نصر، شكلا، وفي الموضوع تعديل الحكم والاكتفاء بحبس المتهم خمس سنوات بدل من 7 سنوات مع الشغل والنفاذ.
وكشفت التحقيقات، أنه اثناء تكليف النقيب زياد حمدي للمشاركة في إعداد كمين بطريق العروبة، وتوجه مع 3 من زملائه و5 من المجندين إلى مكان التأمين المكلف به، وأكدت التحقيقات أن المتهم كان في حالة سكر شديدة، وأثناء رؤية التمركز الأمني، اصطدم بالكمين توفي على أثرها الضابط وإصابة زميله.
وأضافت التحقيقات أن الضابط المتوفى من ضمن قوة الارتكاز الأمني المعين لملاحظة الحالة الأمنية بطريق العروبة بمدينة نصر، وأثناء قيام قوة الكمين بأداء مهام عملها، فوجئوا باجتياز السيارة رقم " أ م ج/ 1349" قيادة المتهم للحاجز الحديدي للارتكاز، واعتلاء الجزيرة الوسطى والاصطدام بقوة الارتكاز.
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