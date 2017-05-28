إحالة أمين معرض لمصانع سجاد دمنهور للمحاكمة لاختلاسه 92 ألف جنيه

كتب- عمرو علي:

أمر المستشار علي محمد رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد، بإحالة "ي.ع.ا" أمين معرض سنان ثانية بالمنشية التابع لمصانع سجاد دمنهور للمحاكمة التأديبية.

وأكدت النيابة الإدارية خلال بيان لها، اليوم الأحد، أن المتهم في غضون عامي 2014/2015 بوصفه السابق بهيئة الأوقاف المصرية بالإسكندرية، لم يؤدي العمل المنوط به بدقة ولم يحافظ على ما لديه من عهدة وخالف القواعد والأحكام المالية بما من شأنه المساس بمصلحة الدولة مالياً.

وكشفت تحقيقات نيابة العدل والداخلية الإدارية بالإسكندرية في القضية رقم 78 لسنة 2017 والتي باشرها الأستاذ محمود عفيفي رئيس النيابة بأشراف المـستـشـار أيمن بهي الدين نـائـب رئـيــس الـهــيـئـة مـديــر الـنـيـابـة أن المتهم أهمل في المحافظة على ما لديه من عهدة بمعرض سنان ثانية بالمنشية التابع لمصانع سجاد دمنهور مما أدى إلى وجود عجز طرفه بلغ قدره مبلغ 92987.70 جنيه وذلك خلال عامي 2014/2015.

وقامت هيئة الأوقاف بالإسكندرية بعمل جرد على معرض سنان ثانيه بالمنشية عهدة المتهم في 17/6/2014 وأسفرت مراجعة الكشوف الخاصة بالعجز والزيادة عن قيمة عجز مبلغ 18803 جنيه وتم عمل جرد على ذات المعرض في 30/6/2014 واسفرت مراجعة كشوف العجز والزيادة عن إجمالي قيمة عجز قدره 23792 جنيه وتم عمل جرد مفاجئ في 24/10/2015 على المعرض وقد أسفرت مراجعة كشوف العجز والزيادة عن اجمالي قيمة عجز بمبلغ 67988 جنيه كما انه تم عمل جرد تسليم وتسلم لذات المعرض في 12/11/2015 وقد أسفرت مراجعة كشوف العجز والزيادة عن قيمة عجز بمبلغ 2404.70 جنيه ليصبح إجمالي العجز على المذكور مبلغ 92987.70 جنيه .

وقام المتهم بسداد المبالغ المالية موضوع العجز الخاص بمعرض سنان ثانية عهدته على أن يخصم مبلغ 3654 جنيه من مستحقاته بالمصانع من مرتبات وعمولاته الموقوفة الامر الذي تم معه تلافي الضرر المترتب على تلك الواقعة وهو ما دفع النيابة العامة لحفظ القضية إدارياً الا ان النيابة الإدارية انتهت إلى إحالة المتهم للمحاكمة التأديبية لتوقيع اقصى العقوبات التأديبية عقب ثبوت الاختلاس في عهدته حفاظاً على المال العام من تكرار مثل تلك الأفعال الاجرامية مرة أخرى