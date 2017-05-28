تحرير شاب اختطف على يد 10 إشخاص بالإكراه في السلام

كتب فتحى عمر وسامح غيث:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، في تحرير شاب اختطف على يد 10 أشخاص من داخل مسكنه في السلام تحت تهديد الأسلحة البيضاء.

تلقى قسم شرطة السلام ثان بلاغًا بقيام 8 أشخاص باحتجاز أحد الأشخاص بعقار تحت الإنشاء بمنطقة تقسيم أمنحتب دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط كل من "وائل.م"، 36 سنة فلاح، وشقيقه عبد الجوادم، 47 سنة، و"مصطفى.م"، 63 سنة، فلاح، و"سيد.ع"، 58 سنة، فلاح، و"علي.م"، 51 سنة، فلاح، و"حسن.ج"، 50 سنة، عامل، و"ناصر.ح"، 41 سنة، فلاح، وجميعهم مُقيمين بمركز سمسطا، بني سويف، و"محمد.ح"، 29 سنة، عاطل، و"سامح.ف"، 31 سنة، سائق، مقيمان دائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وبصحبتهم المجني عليه، "هاني حمادة حسين أبو بكر 28 سنة، فران، مقيدي اليدين ومعصب العينين".

وبالتفتيش ضُبط بحوزة الأول سلاح أبيض "ساطور" وبحوزة السادس سلاح أبيض "كذلك"، وقالت التحقيقات بأنه بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر الأول بأن شقيق المجني عليه يدعى "محمد حمادة حسين أبو بكر، 27 سنة، فران، على علاقة عاطفية بشقيقته "لوزه.م، 27 سنة، ربة منزل، ومقيمة سمسطا / بني سويف، وأنه وراء تحريضها على ترك مسكنها ، فخطط بالاشتراك مع باقي المتهمين من أقاربه على اختطاف شقيق المجني عليه واحتجازه بعقار تحت الإنشاء محل الضبط ملك المتهم الثاني لإجباره على إعادة شقيقته.

وتنفيذا لذلك توجهوا بسارتين لمحل إقامة المجني عليه بدائرة قسم شرطة المرج وتمكنوا من اصطحابه كرها عنه وتحت تهديد الأسلحة البيضاء والمضبوطة للعقار محل الضبط.

وبمواجهة باقي المتهمين أيدوا ما سبق، بسؤال المجني عليه اتهمهم باختطافه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.