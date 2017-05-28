186 مليون يورو من البنك الأوربي لمعالجة الصرف الصحي بالفيوم

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وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى اليوم الأحد مع جانيت هاكمان، المدير التنفيذى للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، والممثل المقيم للبنك فى مصر، اتفاقية لتمويل مشروع معالجة الصرف الصحى بالفيوم بمبلغ 186 مليون يورو، بحضور الدكتور جمال سامى، محافظ الفيوم.

وأوضحت الوزيرة، أن هذا المشروع يعد من أولويات الحكومة فى معالجة الصرف الصحى ومعالجة التلوث فى البحيرات وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرة إلى أن مصر حريصة على تقوية العلاقات مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، ودعم البنك للمشروعات القومية مثل الصرف الصحى.

وذكرت الوزيرة، أن عددا من الجهات الدولية حريصة على دعم مشروع الصرف الصحى فى مصر، وسبق أن أشاد جيم كيم، رئيس البنك الدولى، بطريقة مصر فى تنفيذ المشروع ضمن قصص النجاح.

وأشارت الوزيرة، إلى أن المشروع يهدف إلى مساعدة محافظة الفيوم في إدخال الصرف الصحي لحوالي مليون مواطن من سكان المحافظة، والتخلص من مشكلة تلوث مياه بحيرة قارون (ثالث أكبر بحيرة في مصر) من خلال بناء والتوسع في واعادة تأهيل محطات معالجة الصرف الصحي الجديدة والحالية من خلال امدادها بأعمال المواسير وتركيب محطات الضخ وشراء شاحنات التفريغ لخدمة المناطق النائية التي لا تتوافر لديها هذه الخدمات.

وذكرت الوزيرة، أن المشروع يتكون من عدة أجزاء، هم بناء ثمانية محطات لمعالجة الصرف الصحي، والتوسع في تسعة محطات لمعالجة الصرف الصحي، واعادة تأهيل عشرة محطات لمعالجة الصرف الصحي، ومد حوالي 3000 كيلومتر من مواسير الصرف الصحي، وشراء 350 شاحنة تفريغ، وبناء 139 محطة ضخ جديدة.

وأكدت الوزيرة أن المشروع يهدف لرفع الوعي بشأن استخدام المياه وادارتها بالتعاون مع المجتمع المدني في الفيوم وفي جميع انحاء الجمهورية لمساعدة المستفيد وجهة تنفيذ المشروع، على تطوير قدراتهم من أجل المشاركة المجتمعية، واشراك المستهلك في عملية تحسين الحفاظ على المياه والحد من الاساءة إلى البيئة والتطرق إلى موضوعات الصحة العامة وما يتعلق بذلك من خسارة الفرص الاقتصادية خاصة للشباب والمرأة، بالإضافة إلى برنامج الشمولية الاقتصادية في محافظة الفيوم لدعم حصول المرأة على الفرص نتيجة ظروف البيئة المحسنة لبحيرة قارون.

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و ذكرت الوزيرة أن هذا التمويل له أثر اجتماعى من حيث تطهير بحيرة قارون وتحسين المياه بها، بما يسمح باستغلالها سياحياً الاستغلال الأمثل، والحفاظ على الوضع البيئي بها، بالاضافة الى أن هذا المشروع يعود بالنفع على أبناء المحافظة خاصة من العاملين بمجالى الصيد والاستزراع السمكى

ووجهت الوزيرة الشكر إلي البنك الاوربى لاعادة الاعمار والتنمية وذلك للتعاون الدائم الممتد مع مصر، مشيرة إلى أنها ركزت علي أن يكون للمشروعات الممولة من هذه الاتفاقيات أكبر أثر تنموي واجتماعي علي المواطنين، من خلال تحسين الخدمات المقدمة للمواطن، وتوفير المزيد من فرص العمل، اضافة إلى أن ذلك يساهم فى تحسين البيئة الاساسية لتحفيز الاستثمار بشقيه المحلي والأجنبي.

وأوضحت الوزيرة، أن هناك مفاوضات مع البنك لدعم مشروع للسكة الحديد بالتنسيق مع وزارة النقل، مشيرة إلى أن البنك لديه ذراع لتمويل القطاع الخاص، لذلك فهناك مناقشات مع البنك ووزارة الكهرباء لتمويل البنك لعدد من المستثمرين العاملين فى قطاع الطاقة المتجددة، اضافة إلى دعم البنك لتنمية المهارات.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، أن هذا المشروع يهدف لتحسين مستوى المياه فى بحيرة قارون، مشيرا إلى أنه من أولويات الدولة هو التعامل مع تلوث البحيرات على مستوى الجمهورية، وهناك مشروعات اخرى لمعالجة التلوث فى بحيرات اخرى مثل المنزلة والبرلس.

وذكر الوزير، أن البنك الاوروبى لاعادة الاعمار والتنمية متخصص فى دعم مشروعات البنية التحتية، وهناك نقاش مع البنك فى دعم مشروع تحليه مياه البحر.