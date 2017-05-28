«الضريبة على الدخل» و«المستشفيات» و«تحسين الطرق».. قوانين النواب في رمضان

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يبدأ مجلس النواب على مدار ثلاث جلسات عامة مناقشة اقتراح بمشروع قانون للنائب بسام فليفل بشأن تعديل المادتين رقمى 1، 2 من القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة، ومناقشة اقتراح أخر لنفس النائب بشأن إصدار قانون ينظم العمل بمستشفيات وزارة الصحة.

وينظر النواب اقتراح بقانون من النائب سعيد العبودي بشأن تعديل نص المادتين (66)، (70) من القانون رقم (91) لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى عن مشروع قانون مقدم من الحكـومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

ويستأنف النواب قوانينهم خلال شهر رمضان بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والـموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكـومة فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركتى الشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدور" وأسيوط لتكرير البترول لدى هيئة تنمية الصادرات الإيطالية (SACE) فيما تحصلان عليه من تمويلات وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقدان عليه من مشروعات خاصة بتوسعات معمل ميدور ومجمع التكسير الهيدروجينى بأسيوط بقيمة مقدارها 2,6 مليار دولار أمريكى.