أخبار عاجلة

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباراة الداخلية 3 - 4 الزمالك ضمن مباريات الأسبوع الـ30 من الدوري -
وزيرة التضامن: صرف تعويضات ضحايا ومصابي حادث المنيا الثلاثاء المقبل -
سالم عبدالجليل يوجه رسالة للبابا تواضروس بعد إيقاف الأنبا مكاري -
10 تصريحات × 24 ساعة -
العرب اليوم: مظاهرات فى تل أبيب وتنظيم أنصار الشريعة يحِل نفسه -
أهداف مباراة بنفيكا 2 - 1 فيتوريا جيماريش في نهائي كأس البرتغال -
ستاد مصر: لقاء مع بنيامين أشامبونج - لاعب فريق الداخلية عقب الهزيمة من الزمالك -
الشرطة البريطانية تعتقل شخصين آخرين على صلة بتفجير مانشستر -
رئيس المقاصة يعلن عن موقف أنطوي بعد انتهاء إعارته -
عبدالله السعيد يبدأ الجري حول الملعب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

«الضريبة على الدخل» و«المستشفيات» و«تحسين الطرق».. قوانين النواب في رمضان

Google+ Print
«الضريبة على الدخل» و«المستشفيات» و«تحسين الطرق».. قوانين النواب في رمضان «الضريبة على الدخل» و«المستشفيات» و«تحسين الطرق».. قوانين النواب في رمضان

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يبدأ مجلس النواب على مدار ثلاث جلسات عامة مناقشة اقتراح بمشروع قانون للنائب بسام فليفل بشأن تعديل المادتين رقمى 1، 2 من القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة، ومناقشة اقتراح أخر لنفس النائب بشأن إصدار قانون ينظم العمل بمستشفيات وزارة الصحة.

وينظر النواب اقتراح بقانون من النائب سعيد العبودي بشأن تعديل نص المادتين (66)، (70) من القانون رقم (91) لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى عن مشروع قانون مقدم من الحكـومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

ويستأنف النواب قوانينهم خلال شهر رمضان بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والـموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكـومة فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركتى الشرق الأوسط  لتكرير البترول "ميدور" وأسيوط لتكرير البترول لدى هيئة تنمية الصادرات الإيطالية (SACE) فيما تحصلان عليه من تمويلات وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقدان عليه من مشروعات خاصة بتوسعات معمل ميدور ومجمع  التكسير الهيدروجينى بأسيوط بقيمة مقدارها 2,6 مليار دولار أمريكى.

شاهد أيضا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
رئيس المقاصة يعلن عن موقف أنطوي بعد انتهاء إعارته

رئيس المقاصة يعلن عن موقف أنطوي بعد انتهاء إعارته

عبدالله السعيد يبدأ الجري حول الملعب

عبدالله السعيد يبدأ الجري حول الملعب

علاء عبد العال: الداخلية لا يستحق الهزيمة من الزمالك

علاء عبد العال: الداخلية لا يستحق الهزيمة من الزمالك

فقرة تدريبية خاصة لـ«حمودي» في مران مستبعدي الأهلي

فقرة تدريبية خاصة لـ«حمودي» في مران مستبعدي الأهلي